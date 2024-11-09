Основатель SpaceX ищет в своих кандидатах "доказательства исключительных способностей".

Американский миллиардер Илон Маск рассказал, какой важный вопрос он задает во время каждого собеседования, чтобы проверить честность людей. Об этом пишет Unilad.

Когда Маска спросили, каких навыков он требует от кандидатов, бизнесмен ответил, что вместо того, чтобы сосредотачиваться на квалификации соискателя, он сосредотачивается только на одном вопросе.

Так, спрашивая потенциальных сотрудников об истории их карьеры, Маск просто спрашивает: "С какими самыми сложными проблемами вы имели дело, как с ними справлялись и как принимали решения в ключевые моменты?".

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По словам миллиардера, ответа на этот вопрос обычно достаточно, чтобы дать ему "очень хорошее ощущение о ком-то", при этом он даже может выявить, врут ли ему:

"Я действительно ищу доказательства исключительной способности, чтобы они столкнулись с действительно сложными проблемами и преодолели их. И, конечно, вы хотите убедиться, что если были какие-то значительные достижения, они действительно были ответственными или кто-то другой более ответственный".

Маск говорит, что обычно люди, которым "пришлось бороться с проблемой, действительно понимают это и не забывают".

"Поэтому вы можете задать им очень подробные вопросы об этом, и они будут знать ответ, тогда как человек, который на самом деле не ответственен за это достижение, не будет знать подробностей", - говорит Маск.

Другие советы по поведению на собеседовании

Недавно пользователь сети рассказал о необычном "тесте на соль и перец", который проводил его бывший руководитель для кандидатов. Тот принимал все свои решения на одном факторе - пробовал ли человек, с которым он разговаривал, свою еду, прежде чем добавлять соль, перец или острый соус.

Те, кто не попробовали еду перед добавлением соли и перца, не получали работу.

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