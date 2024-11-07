Вклад основателя Tesla, SpaceX Илона Маска в победу Дональда Трампа на выборах президента США принесет миллиардеру и самому богатому человеку в мире огромную пользу. В частности, Трамп в своей победной речи упомянул Маска и заявил, что в новой администрации президента США к нему будут хорошо относиться, так как Америке "нужно защищать гениев".
"Маск, чье состояние составляет 264 млрд долларов, может легко позволить себе пожертвовать более 100 млн долларов на кампанию своего коллеги-миллиардера", — говорится в материале Дэна Милмо в The Guardian. Там же подчеркивается, что уже есть признаки того, что "инвестиции" Маска в кампанию Трампа начали возвращаться. К примеру, акции Tesla выросли почти на 15 процентов на торгах на Уолл-стрит при рыночной капитализации компании в 900 миллиардов долларов.
Аналитик американской финансовой компании Wedbush Securities Дэн Айвс считает, что победа Трампа и вовсе может повысить стоимость Tesla до 200 миллиардов долларов, из-за чего Маск лично станет богаче на 26 млрд. Кроме того, сообщается, что миллиардер может и не вернет 44 миллиарда долларов, которые потратил на приобретение социальной сети Twitter (ныне X), но контроль над платформой позволил ему усилить "протрамповские" сообщения.
"Вероятно, Маск также будет играть определенную роль в администрации Трампа. В сентябре Трамп заявил, что сформирует правительственную комиссию по эффективности, которую возглавит Маск", — также пишет СМИ.
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Ранее УНИАН сообщал, что Маск отреагировал мемом на победу Трампа. Он продемонстрировал себя в овальном кабинете в Белом доме с умывальником, который брал с собой в штаб-квартиру Twitter.
Кроме того, Илон Маск уменьшил помощь Украине из-за ядерных угроз Кремля. Кроме того, угрозы поступали даже в адрес самого миллиардера от российских чиновников.