Илья Кива вляпался в очередную "историю".

Скандальный нардеп Илья Кива отметился очередной выходкой. Член "Оппозиционной платформы – За жизнь" выложил в сеть видео, как он парится с веником в бане.

Видео появилось в Telegram депутата.

Илья Кива, сидя на скамейке, с веником в руках и голым торсом объяснил подписчикам, что так, мол, укрепляет здоровье.

Член ОПЗЖ обвинил власти в якобы употреблении наркотиков, когда он избрал здоровый образ жизни. Кива вспомнил и о "православных", и о "славянах".

"Мы, православные, укрепляем свое здоровье. Мир вашему дому, славяне, и будьте здоровы", – ответил нардеп, прикрываясь веником.

Илья Кива известен своей пророссийской позицией: он приветствовал президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, на что получил достойный ответ от бойцов ООС, а также регулярно появляется в эфирах кремлевских пропагандистов.

Как писал УНИАН, Кива, лишенный наградного оружия и ученой степени кандидат наук, поматерился на заседании парламентского комитета и покинул его.

Также депутат расстрелял портреты украинских деятелей, поздравив Киев с годовщиной освобождения от нацистов.

Еще раньше член ОПЗЖ, симпатик режима Януковича, выразил сожаление, что его вместе с активистами Евромайдана экс-президент-беглец не давил тяжелой техникой.

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Автор: Виолетта Орлова