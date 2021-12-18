Скандальный нардеп Илья Кива отметился очередной выходкой. Член "Оппозиционной платформы – За жизнь" выложил в сеть видео, как он парится с веником в бане.
Видео появилось в Telegram депутата.
Илья Кива, сидя на скамейке, с веником в руках и голым торсом объяснил подписчикам, что так, мол, укрепляет здоровье.
Член ОПЗЖ обвинил власти в якобы употреблении наркотиков, когда он избрал здоровый образ жизни. Кива вспомнил и о "православных", и о "славянах".
"Мы, православные, укрепляем свое здоровье. Мир вашему дому, славяне, и будьте здоровы", – ответил нардеп, прикрываясь веником.
Илья Кива известен своей пророссийской позицией: он приветствовал президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, на что получил достойный ответ от бойцов ООС, а также регулярно появляется в эфирах кремлевских пропагандистов.
Как писал УНИАН, Кива, лишенный наградного оружия и ученой степени кандидат наук, поматерился на заседании парламентского комитета и покинул его.
Также депутат расстрелял портреты украинских деятелей, поздравив Киев с годовщиной освобождения от нацистов.
Еще раньше член ОПЗЖ, симпатик режима Януковича, выразил сожаление, что его вместе с активистами Евромайдана экс-президент-беглец не давил тяжелой техникой.
Вас также могут заинтересовать новости