Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива выразил сожаление, что его вместе с активистами Евромайдана беглый экс-президент Виктор Янукович не давил тяжелой техникой.
Об этом скандальный депутат написал в своем Telegram.
Кива заявил, что в 2014 году был на Майдане "обманут евроинтеграцией".
"Жаль, что у него (Януковича – ред.) не хватило духа давить нас, тех, кто скакал, как идиоты, танками и БТРами", – написал Кива.
Читайте такжеНАПК взялось за декларацию Медведчука и еще девяти нардеповОн добавил, что "жертв, конечно, было бы больше", но таким образом Янукович якобы спас бы страну от "войны, колонизации и раздробления".
Кива уточнил, что "надо все исправлять".
Это не первое скандальное заявление Кивы. Ранее он высказывался в поддержку политических преследований в Беларуси и поддерживал власть Лукашенко.
Кроме того, Кива известен своим странным поведением в Раде. Впервые нардеп попал в объективы СМИ, когда, по его словам, поправлял половой орган в зале заседаний.
Недавно представитель ОПЗЖ фигурировал в драке со "слугой" Николаем Тищенко, после которой публично поправлял нижнее белье на глазах у женщин.
Вас также могут заинтересовать новости
- "Без тебя жить не могу": нардеп Шевченко спел на сцене "Славянского базара" в Беларуси (видео)
- "Не будет выхода": экс-посол Польши в РФ предлагает "полюбить Россию с Крымом"
- Мендель о скандальной цитате о Майдане из своей книги: правду описать сложно
- На Шуфрича написали заявление правоохранителям за скандальное общение с пропагандистами
- Конфликт между "слугой" Брагаром и полицейскими: нардеп рассказал о расследовании ГБР