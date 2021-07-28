Кива уточнил, что "надо все исправлять".

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива выразил сожаление, что его вместе с активистами Евромайдана беглый экс-президент Виктор Янукович не давил тяжелой техникой.

Об этом скандальный депутат написал в своем Telegram.

Кива заявил, что в 2014 году был на Майдане "обманут евроинтеграцией".

"Жаль, что у него (Януковича – ред.) не хватило духа давить нас, тех, кто скакал, как идиоты, танками и БТРами", – написал Кива.

Читайте такжеНАПК взялось за декларацию Медведчука и еще девяти нардеповОн добавил, что "жертв, конечно, было бы больше", но таким образом Янукович якобы спас бы страну от "войны, колонизации и раздробления".

Кива уточнил, что "надо все исправлять".

Это не первое скандальное заявление Кивы. Ранее он высказывался в поддержку политических преследований в Беларуси и поддерживал власть Лукашенко.

Кроме того, Кива известен своим странным поведением в Раде. Впервые нардеп попал в объективы СМИ, когда, по его словам, поправлял половой орган в зале заседаний.

Недавно представитель ОПЗЖ фигурировал в драке со "слугой" Николаем Тищенко, после которой публично поправлял нижнее белье на глазах у женщин.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Иван Бойко