Украинские военные жестко ответили нардепу на его поздравления Путину.

Выходка народного депутата Ильи Кивы, который поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с днем ​​рождения, чрезвычайно возмутила военнослужащих ВСУ, ежедневно рискующих жизнями на Донбассе.

Они записали обращение к нардепу и опубликовали его в соцсетях.

Указав Киву на то, что он "перешел границу", они назвали его "наркоманским животным" и попросили военных на мирной территории Украины, при встрече плюнуть политику в лицо.

"Ребята, если кто-то увидит это наркоманскую животное, то очень просим передать ему от нас "привет" - плюнуть в морду", - добавили военнослужащие.

Читайте такжеСкандальный Кива обматерил членов ОПЗЖ и намекнул на выход из партииА самого нардепа они пригласили на линию соприкосновения на Донбассе, чтобы "пройти курс лечения от наркотической зависимости" и "лично поздравить россиян, стоящих перед нами".

Как уже сообщал УНИАН, 7 октября Кива поздравил Путина с днем рождения, назвав его "великим лидером дружественного к Украине народа" и заявив, что он "вернул своей стране былое величие и уважение во всем мире". Позже в разговоре с журналисткой он пытался оправдаться.

Автор: Станислав Кожемякин