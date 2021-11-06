Депутат назвал себя представителем "антифашистского движения".

Скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива в очередной раз снял провокационный ролик с оружием в руках.

Депутат в тире поздравил киевлян с годовщиной освобождения города от нацистских оккупантов.

Кива взял в руки оружие и расстрелял портреты, в частности, представителей украинского движения сопротивления, среди которых заметили и Степана Бандеру.

"Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты – За жизнь", решили начать отмечать праздник, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды", – сказал нардеп, после чего Илья Кива сделал десяток выстрелов в размещенные "цели".

Как писал УНИАН, 16 октября Илья Кива записал ролик, на котором он стреляет из автомата в воздух в парке, отметив годовщину убийства Бандеры сотрудником КГБ Богдана Сташинского.

Впоследствии по факту стрельбы из огнестрельного оружия против нардепа открыли дело.

Кроме того, по заявлению мэра Киева Виталия Кличко, за поздравления членом ОПЗЖ президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, против Кивы открыли уголовное производство по статье о госизмене.

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Автор: Виолетта Орлова