Эту ситуацию никто не комментировал, заседание комитета продолжилось.

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива, лишенный наградного оружия и ученой степени кандидат наук, поматерился на заседании парламентского комитета и покинул его.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности слушали информацию директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника о готовности БЭБ к расследованию криминальных правонарушений, которые касаются экономических вопросов.

Кива сказал, что у него с Мельником, который раньше был руководителем Государственной фискальной службы Украины, есть своя история.

Нардеп рассказал, что обращался по поводу "целой банды, которая производила поддельную водку и сигареты", предоставив соответствующее материалы.

Читайте такжеРасстрел Майдана: ГБР завершило расследование в отношении Януковича и его окружения"Мы с вами как офицеры поговорили"- сказал он, обращаясь к Мельнику.

По словам Кивы, все закончилось тем, что "ровно через три месяца моим помощникам преступники передали мое заявление с ухмылкой, которое я вам лично передавал".

Он отметил, что этот криминальный бизнес процветает и сегодня в Кременчуге. "Скажите кому в этой, бл***, стране верить?" – ответил он на заседании комитета.

По его словам, вся история с созданием новых антикоррупционных структур "полная бутафория". "Эти новые, бл***, службы – ДБР, НАБУ, БЭБы-шмепы – это только выкачка денег из бюджета. У нас люди голодают, а мы тут собираемся создавать какие-то новые структуры, которые, один х***, ни на что влиять не будут", а будут просто грабить, "стричь" бабки и "размывать" бюджет",- сказал Кива.

Он заявил, что это его позиция как народного депутата. После этого он демонстративно собрал свои вещи и покинул заседание комитета, членом которого он является.

Эту ситуацию никто не комментировал, заседание комитета продолжилось.

Что предшествовало

16 ноября появилась информация, что глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский подписал указ, которым лишил Илью Киву права на наградное оружие, выданное ему в 2015 году.

Министр добавил, что нардеп лишен наградного оружия за "недостойное поведение и действия, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени украинского государства".

В тот же день Кива пожаловался, что власти "заставили комиссию в Министерстве образования" вынести решение о лишении его звания кандидата наук, поскольку в написанной им диссертации нет новизны.

Автор: Надя Пришляк