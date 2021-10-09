После слов о "медведях в Европарламенте" пропагандистка просто "отключила" Киву.

После скандала с поздравлением президента страны-агрессора украинского нардепа от ОПЗЖ Илью Киву вновь заметили в эфире пропагандистского шоу в России.

Видео фрагмента выступления Кивы в Telegram опубликовал блогер Анатолий "Штирлиц".

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева поинтересовалась реакцией Кивы на критику украинцев в связи с поздравлением Путина с днем рождения, вспомнив, что общественность может его "наказать", если этим не займутся правоохранители.

На что парламентарий заявил, что это самый обычный "информационный вброс о каком-то наказании".

"Я сказал, что я поздравил человека, лидера нации нашего стратегического партнера, и моя позиция – это позиция миллионов украинцев. Вот и все. А то, что многие думают, но не могут себе этого позволить, так это вопрос их присутствия ... я*** вообще у кого-нибудь, в этой стране. Вот такая история", - ответил Кива.

Примечательно, что выступление Кивы не смогла прервать даже сама Скабеева.

"Послушай, Оль, я скажу честно: в этом году поздравил один Кива, в следующем году будет приветствовать вся Верховная Рада. Я не удивлюсь, если в следующем году в Европарламенте будут ходить медведи и европарламентарии...", – продолжил Кива, но после слов о "медведей" Скабеева перервала его выступление.

Что предшествовало

7 октября Кива поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, назвав его "великим лидером дружественного к Украине народа". Скандальный член ОПЗЖ заявил, что Путин "вернул своей стране былое величие и уважение во всем мире".

8 октября нардеп уточнил, что приветствовал прежде всего "мужчину", которого уважает. При этом, в комментарии журналистам, Илья Кива не смог ответить на вопрос относительно оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Вечером, 8 октября, нардеп Роман Лозинский обратился в СБУ, Минюст и СНБО с требованием запретить деятельность "Оппозиционной платформы – За жизнь" на территории Украины и привлечь причастных в подрыве нацбезопасности лиц к ответственности.

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Автор: Виолетта Орлова