Украинский государственный флаг в том виде, в котором мы привыкли его видеть, появился относительно недавно.

Есть миф, что флаг Украины перевернутый – то есть сначала желтая полоса была вверху, а синяя – внизу, и синий цвет якобы символизировал воду, а желтый – огонь. Приверженцы магического типа мышления говорят, что сейчас цвета флага расположены неправильно – якобы вода "заливает" огонь, и поэтому наша страна сталкивается с таки большим количеством трудностей.

УНИАН решил разобраться с историей одного из главных атрибутов нашей государственности и раскрыть настоящую символику его цветов.

Цвета украинского флага – код и история

Знамя современных европейских государств появились в течение последних 200 лет после "весны народов", которая была на протяжении 1848-1849 годов. "Весной народов" называется большая волна революций, которая охватила почти всю Европу, на территории которой тогда были империи. До революций в империях пользовались флагами с изображениями гербов, на которых были более сложные и информативные рисунки.

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В то время нынешняя украинская территория была разделена между двумя империями – Австрийской на западе и Российской на востоке.

Австрийской империи принадлежала территория Буковины, Галичины и Закарпатья, и украинцы, которые жили на этой земле, присоединились к "весне народов" в 1848 году и начали украинскую революцию.

2 мая этого года во Львове лидеры революционного движения (в том числе учителя, представители духовенства) западной части Украины создали центр принятия решений – Главную русскую раду. Параллельно в населенных пунктах создавались революционные ячейки.

В рамках революционной деятельности Главная русская рада создала комиссию, которая должна была найти объединяющий украинцев символ. Символом комиссия назвала золотого льва, который на синем фоне опирается на скалу – это древний герб Русского королевства. 16 мая 1848 года во время тайного заседания Главная русская рада решила использовать этот герб в качестве украинского национального символа.

Как возник флаг Украины - значение цветов

На этом знаке был синий и желтый цвет, и именно на его основе и был потом создан один из символов нашей государственности. Историк и активист, участник революционных событий Яков Головацкий описал тогдашнюю трактовку цветов украинского национального символа.

По его словам, вот что символизирует жёлтый цвет в флаге – стремление народа к просвещению, синий – чистое небо, которое олицетворяет покой и мир, а лев – народная красота и сила, которую ничем не сломать. Но возникла проблема – местным ячейкам было сложно изготовить на местах флаг с изображением льва, поэтому более популярным стал упрощенный вариант – просто две горизонтальные полосы синего и желтого цветов.

25 июня 1848 года во Львове над зданием Ратуши впервые вывесили сине-желтый флаг. С тех пор его стали использовать во время массовых мероприятий и манифестаций.

Позже это знамя распространилось на всю территорию современной Украины. В конце XIX столетия на украинской земле, подконтрольной тогда Российской империи, украинцы тоже проявляли интерес к своим традициям, развивались и национальная литература, и театр, а это не нравилось российской власти, и она активно проводила политику русификации.

После первой русской революции в Российской империи, которая произошла на протяжении 1905 – 1907 годов, украинцам "ослабили гайки", и между активистами из восточной части нынешней украинской территории и западной сформировалось единство вокруг сине-желтого флага, поскольку такое сочетание цветов очень напоминало поле пшеницы Надднепрянщины (центральная часть современной Украины) и синее небо над ним. Кроме того, сочетание таких цветов считали традиционным для нашей земли – в частности, использовали для украшения фасадов церквей. С того времени флаг Украины стал известен в кругу интеллигенции на все нашей современной территории.

17 марта 1917 года после свержения монархии в Российской империи и перехода власти к большевикам, украинцы получили шанс на создание независимого государства. В рамках борьбы за свободу в Киеве был создан парламент проукраинских сил, которые боролись за независимость - Украинская Центральная Рада.

В этом же году – 1 апреля, в нынешней столице нашей страны перед Софийским собором состоялся первый массовый украинский праздник свободы – народное вече, во время которого собрались национальные силы. В мероприятии приняли участие 100 тысяч человек, манифестацию освящали представители церкви. Люди пришли на мероприятие с флагами. Вот каким был первый флаг Украины, с которым шли люди, желавшие добиться независимости нашей страны – он был желто-синим. На мероприятии насчитали сотни таких флагов, на них было много надписей, в частности:

"Хай живе вільна Україна".

"Хай живе на вкраїні вільне козацтво".

"Ще не вмерла Україна".

"Слава Україні".

Потом по украинской территории прокатилась волна акций протеста, которые проходили под желто-синими флагами.

Что означает жёлтый цвет в Украине и синий

Именно в 1917 году украинский флаг стал широко известен в массах, появилось понимание его символики, которое в наше время считается классическим.

Вот почему украинский флаг называют желто-блакитным – синий символизирует наше небо, а желтый – "золотую" пшеницу на полях.

С 1917 по 1921 год центральная, восточная и южная часть нынешней страны была подконтрольна силам, которые поддерживали УЦР, и называлась Украинская Народная Республика. Столицей УНР был Киев.

В западной части нашей нынешней территории украинцы тоже активно боролись за независимость, и в результате их деятельности в 1918 году была основана Западно-Украинская Народная Республика (столица – Львов). В состав ЗУНР входили земли Закарпатья, Буковины и Восточной Галиции. ЗУНР просуществовала до 1919-го.

Позже украинцы, которые жили в восточной части нашей земли и западной, объединились. Во время многотысячного вече на киевской Софийской площади 22 января 1919 года было объявлено о воссоединении УНР и ЗУНР. В этот день торжественно провозгласили "Акта Злуки", и символом, который объединял людей, был сине-желтый флаг Украины.

Потом борьба за независимость продолжилась, украинцам пришлось пережить период оккупации советской властью (СССР был создан 30 декабря 1922, а распался 26 декабря 1991-го), однако, несмотря на все преграды, наш народ смог достичь независимости.

24 августа 1991 была провозглашена независимость Украины. Сейчас желто-синий флаг – один из главных символов нашей государственности, День флага в нашей стране ежегодно отмечают за день до Дня Независимости – 23 августа.

Был ли старый флаг Украины перевернутый

Приверженцы теории того, что украинский флаг якобы является перевернутым, утверждают – на плакатах, датированных в период с 1917 по 1920 год, время от времени фигурирует не сине-желтый, а желто-синий флаг.

Действительно, в изданиях тех времен можно увидеть разные варианты размещения цветов на флаге. В то время быстро появлялись украинские издательства и печатали продукцию большими тиражами, и одно из них выдало 100 тысяч экземпляров брошюры "Катехізм українця", в которой национальные цвета указаны как сине-желтые. А позже это же издательство опубликовало открытку, на которой был нарисован желто-синий флаг.

Примечательно, что даже сам лидер УНР Михаил Грушевский в своих мемуарах называл флаг Украины и желто синим, и сине-желтым.

Такую путаницу можно объяснить тем, что наш флаг в то время только недавно начали широко использовать на всей украинской территории, и порядок размещения цветов еще не стал привычным для людей. Между тем, несмотря на это, в печатной продукции и в мемуарах деятелей того времени чаще использовали сине-желтый флаг, а в официальных документах перевернутый вариант не упоминается.

На черно-белых фотографиях 1917-1920 годов, на которых запечатлены борцы за независимость, якобы есть желто-синий флаг и не один. Если посмотреть те старые фото, то с первого взгляда может показаться, что и правда сверху находится желтый цвет, а внизу синий, поскольку на черно-белых снимках мы видим вверху светлую полосу, а внизу – темную.

Оказывается, это связано со спецификой передачи цветов на черно-белых фото, сделанных в то время. Желтый цвет на фото выгладит темнее, а синий – светлее, поскольку тогда были несовершенными материалы, благодаря которым на бумаге передавались цвета. Эту проблему удалось устранить во второй половине XX столетия.

Черно-красный флаг Украины - значение цветов

Соединение красного и черного цвета начало распространяться на территории части запада нынешней территории Украины в начале XX столетия после появления ячеек, в том числе молодежной организации "Пласт". Членам организации через плечо перевязывали широкую ленту, которая имела две половины – красную и черную.

Стоит отметить, что в эту организацию в 1922 году вступил молодой Роман Шухевич, который в будущем стал активным деятелем Организации Украинских Националистов и генерал-хорунжим Украинской Повстанческой Армии.

Отсюда становится ясно, почему у Украины черно-красный флаг используют на ряду с сине-желтым – в начале апреля 1941 года во время большого сбора ОУН, который проходил в Кракове, члены этой Организации утвердили красно-черный флаг в качестве официального. Этот флаг стал более известен после создания УПА (дата создания - 14 октября 1942 года) – вооруженного ответвления ОУН. Члены ОУН и УПА активно боролись за нашу независимость.

Значение цветов флага такое – черный цвет символизирует украинскую землю, а красный – кровь, которую проливали тысячи украинских борцов за свободу Украины, и которой обильно поливали украинскую землю.

Зная историю, можно легко понять, почему у Украины два флага – черно-красный часто используют наряду с государственным в особенные дни для нашей страны, в том числе в День Вооруженных сил в качестве символа борьбы за независимость государства. Таким образом обращается внимание на то, что не только сине-желтый флаг Украины имеет для граждан страны и историческое, и символическое значение.

Ранее УНИАН описал историю еще одного из главных символов украинской государственности – герба. День украинского герба ежегодно отмечается 19 февраля.

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