Сегодня отмечается годовщина утверждения трезубца как государственного символа Украины.

19 февраля 1992 года, Верховная Рада Украины утвердила трезуб как Малый герб Украины, определяя его главным элементом большого Государственного Герба Украины. Сегодня 28-я годовщина установления государственного символа. Золотой трезубец на синем фоне можно найти на открытках УПА, гербе УНР и на одежде митингующих против советского режима.

История трезубца как украинского герба

Трезубец имеет тысячелетнюю историю. В давние времена это был знак Рюриковичей, позже он стал гербом УНР как символ соборности украинских земель. В XX веке трезубец олицетворял борьбу украинцев за независимость и был запрещен Советским Союзом.

24 июня 1991 года был объявлен конкурс по созданию Государственного герба. Жюри рассмотрели более 200 вариантов, среди которых 192 содержали различные изображения трезубца. В конкурсе победила работа историка-геральдиста Андрея Гречило и художника Ивана Турецкого в стиле князя Владимира, ведь именно он объединил украинские земли.

Поздравления с Днем герба Украины

Украинский трезубец олицетворяет для нас связь поколений, стремление народа к собственной государственности. Выбрав знак Владимира Великого за национальный символ, украинцы четко обозначили свои корни и историческое правопреемство наших государственных образований. Трезубец - это символ нашей независимости, гордости и жажды воли. Так что почитаем его!

Поздравляю вас с Днем государственного герба Украины! На шевронах украинских бойцов, которые защищают сегодня наше государство от российской агрессии, снова, как и века назад, изображен трезубец. Уже много веков наш герб объединяет украинцев и придает нам сил. Это символ государства, прошедшего долгий и одновременно трагический путь, с которым украинский народ утверждал вековечную мечту о государственности, соборности и независимости.

Поздравляю Вас с этим знаменательным днем! Будем достойными нашей истории и тех задач, которые стоят перед Украинским Государством сегодня! Для современного поколения украинцев трезубец - это символ с большим смыслом. Не зря считается, что в нем зашифровано слово «Воля». И пусть этот флаг и в дальнейшем гордо реет между флагов европейских государств как символ страны, избравшей демократический путь развития!

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Автор: Екатерина Пулатова