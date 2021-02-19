19 февраля 1992 года, Верховная Рада Украины утвердила трезуб как Малый герб Украины, определяя его главным элементом большого Государственного Герба Украины. Сегодня 28-я годовщина установления государственного символа. Золотой трезубец на синем фоне можно найти на открытках УПА, гербе УНР и на одежде митингующих против советского режима.
История трезубца как украинского герба
Трезубец имеет тысячелетнюю историю. В давние времена это был знак Рюриковичей, позже он стал гербом УНР как символ соборности украинских земель. В XX веке трезубец олицетворял борьбу украинцев за независимость и был запрещен Советским Союзом.
24 июня 1991 года был объявлен конкурс по созданию Государственного герба. Жюри рассмотрели более 200 вариантов, среди которых 192 содержали различные изображения трезубца. В конкурсе победила работа историка-геральдиста Андрея Гречило и художника Ивана Турецкого в стиле князя Владимира, ведь именно он объединил украинские земли.
Поздравления с Днем герба Украины
Украинский трезубец олицетворяет для нас связь поколений, стремление народа к собственной государственности. Выбрав знак Владимира Великого за национальный символ, украинцы четко обозначили свои корни и историческое правопреемство наших государственных образований. Трезубец - это символ нашей независимости, гордости и жажды воли. Так что почитаем его!
Поздравляю вас с Днем государственного герба Украины! На шевронах украинских бойцов, которые защищают сегодня наше государство от российской агрессии, снова, как и века назад, изображен трезубец. Уже много веков наш герб объединяет украинцев и придает нам сил. Это символ государства, прошедшего долгий и одновременно трагический путь, с которым украинский народ утверждал вековечную мечту о государственности, соборности и независимости.
Поздравляю Вас с этим знаменательным днем! Будем достойными нашей истории и тех задач, которые стоят перед Украинским Государством сегодня! Для современного поколения украинцев трезубец - это символ с большим смыслом. Не зря считается, что в нем зашифровано слово «Воля». И пусть этот флаг и в дальнейшем гордо реет между флагов европейских государств как символ страны, избравшей демократический путь развития!
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