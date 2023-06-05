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В последние годы будущие родители сообщают пол своего ребенка во время специально организованного праздника, на котором они стараются максимально удивить гостей творческим подходом к этому.

Так, семейная пара в ожидании двойнят решила лопнуть воздушный шар, чтобы узнать их пол. Но сюрприз был испорчен, сообщает Mirror.

Жасмин и Артан расскали о моменте, когда мужчина случайно выпустил гелиевый шар из своей руки. Когда будущий отец попытался проткнуть воздушный шар булавкой, его рука соскользнула - шар улетел в небо.

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Несмотря на его отчаянную попытку подпрыгнуть и поймать воздушный шар, пара и гости беспомощно смотрели, как он улетает все выше. Хотя это, несомненно, было неожиданно, Жасмин и Артан изо всех сил пытались сдержать смех.

Роликом произошедшего пара поделилась в своей TikTok-странице, ей начали писать комментарии в стиле: "Это очень смешно".

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