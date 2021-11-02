В итоге ее подруга призналась в романе с мужем.

TikTok-блогерша с ником @haileymae93 узнала об измене мужа, заметив родимое пятно у ребенка своей лучшей подруги.

На ролик блогерши с таким признанием обратило внимание издание The Mirror.

Читайте такжеМужчина переспал с девушкой и оставил письмо ее парню под сиденьем унитазаПо словам раскрывшей правду об измене мужа женщины, она находилась рядом с подругой во время родов. А когда через несколько дней она меняла подгузник новорожденной дочери подруги, заметила на теле ребенка родимое пятно - точно такое, как у их с мужем детей.

"У наших детей тоже есть такие пятна, поэтому, увидев его, я поняла, что отцом ребенка является мой муж", — рассказала блогерша.

В итоге ее подруга призналась в романе с мужем, мужчина сначала все отрицал, но потом сказал правду. Женщина развелась с супругом, но с подругой не стала разрывать отношения.

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Автор: Виолетта Орлова