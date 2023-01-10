Украинцы выбирали не только традиционные имена, а еще и креативные / фото ua.depositphotos.com

Стало известно, какие оригинальные имена для своих новорожденных детей выбирали в Украине в 2022 году. Второе полугодие прошлого года подарило нам граждан с именами Искандер, Мантикора, Нектарий.

В Министерстве юстиции Украины рассказали, что украинцы выбирали не только традиционные имена, а еще и креативные: "смелость и творчество украинцев славно проявляется в выборе употребляемых и необычных имен для своих малышей, среди которых много оригинальных вариантов".

Креативные женские имена 2022 года

  • Мрія,
  • Луна,
  • Авиталь-Азалина,
  • Мерьела,
  • Сладислава,
  • Квита,
  • Ульпана,
  • Мантикора,
  • Николоз,
  • Русалина,
  • Юния,
  • Джавелина.

Оригинальные имена для мальчиков, которые выбирали украинцы

  • Искандер,
  • Волеслав,
  • Марс,
  • Велеслав,
  • Ахиллес,
  • Сармат,
  • Светозар,
  • Нимрод,
  • Калеп,
  • Ларс,
  • Саркис,
  • Стилиан,
  • Хьюго,
  • Никодим,
  • Нектарий.

Пользователи сети уже заинтересовались тем, кто же решил назвать ребенка "Искандером" - в честь ОТРК с баллистическими ракетами, которыми РФ бьет по Украине.

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Интересные имена и прозвища для животных

Ранее УНИАН уже сообщал, что в 2021 году среди необычных имен, которыми украинцы называли детей были Мадонна, Царь, Принц, Октавия и другие. В 2022 году в Украине предпочитали традиционные имена. Уже появился список имен, которые стали самыми популярными.

В США же в прошлом году подводили итоги и среди животных. Оказалось, что владельцы домашних любимцев часто выбирают забавные прозвища, такие как Ковид или даже Пфайзер. 

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