Оригинальных имен, как оказалось, немало, некоторые из них связаны с полномасштабной войной.

Стало известно, какие оригинальные имена для своих новорожденных детей выбирали в Украине в 2022 году. Второе полугодие прошлого года подарило нам граждан с именами Искандер, Мантикора, Нектарий.

В Министерстве юстиции Украины рассказали, что украинцы выбирали не только традиционные имена, а еще и креативные: "смелость и творчество украинцев славно проявляется в выборе употребляемых и необычных имен для своих малышей, среди которых много оригинальных вариантов".

Креативные женские имена 2022 года

Мрія,

Луна,

Авиталь-Азалина,

Мерьела,

Сладислава,

Квита,

Ульпана,

Мантикора,

Николоз,

Русалина,

Юния,

Джавелина.

Оригинальные имена для мальчиков, которые выбирали украинцы

Искандер,

Волеслав,

Марс,

Велеслав,

Ахиллес,

Сармат,

Светозар,

Нимрод,

Калеп,

Ларс,

Саркис,

Стилиан,

Хьюго,

Никодим,

Нектарий.

Пользователи сети уже заинтересовались тем, кто же решил назвать ребенка "Искандером" - в честь ОТРК с баллистическими ракетами, которыми РФ бьет по Украине.

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Интересные имена и прозвища для животных

Ранее УНИАН уже сообщал, что в 2021 году среди необычных имен, которыми украинцы называли детей были Мадонна, Царь, Принц, Октавия и другие. В 2022 году в Украине предпочитали традиционные имена. Уже появился список имен, которые стали самыми популярными.

В США же в прошлом году подводили итоги и среди животных. Оказалось, что владельцы домашних любимцев часто выбирают забавные прозвища, такие как Ковид или даже Пфайзер.

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