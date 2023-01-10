Стало известно, какие оригинальные имена для своих новорожденных детей выбирали в Украине в 2022 году. Второе полугодие прошлого года подарило нам граждан с именами Искандер, Мантикора, Нектарий.
В Министерстве юстиции Украины рассказали, что украинцы выбирали не только традиционные имена, а еще и креативные: "смелость и творчество украинцев славно проявляется в выборе употребляемых и необычных имен для своих малышей, среди которых много оригинальных вариантов".
Креативные женские имена 2022 года
- Мрія,
- Луна,
- Авиталь-Азалина,
- Мерьела,
- Сладислава,
- Квита,
- Ульпана,
- Мантикора,
- Николоз,
- Русалина,
- Юния,
- Джавелина.
Оригинальные имена для мальчиков, которые выбирали украинцы
- Искандер,
- Волеслав,
- Марс,
- Велеслав,
- Ахиллес,
- Сармат,
- Светозар,
- Нимрод,
- Калеп,
- Ларс,
- Саркис,
- Стилиан,
- Хьюго,
- Никодим,
- Нектарий.
Пользователи сети уже заинтересовались тем, кто же решил назвать ребенка "Искандером" - в честь ОТРК с баллистическими ракетами, которыми РФ бьет по Украине.
Интересные имена и прозвища для животных
Ранее УНИАН уже сообщал, что в 2021 году среди необычных имен, которыми украинцы называли детей были Мадонна, Царь, Принц, Октавия и другие. В 2022 году в Украине предпочитали традиционные имена. Уже появился список имен, которые стали самыми популярными.
В США же в прошлом году подводили итоги и среди животных. Оказалось, что владельцы домашних любимцев часто выбирают забавные прозвища, такие как Ковид или даже Пфайзер.