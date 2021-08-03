Спасателям о пожаре в Виннице сообщили жители соседних домов, а поджигатель был на балконе, выяснили журналисты.

В Виннице 41-летний мужчина поджег новую квартиру на 10-м этаже дома, чтобы напакостить супруге после очередной ссоры, и не сбежал из жилья.

С мужчиной пытались проводить переговоры полицейские, однако он не открывал дверь и не отвечал, сообщает ТСН со ссылкой на данные полиции и сотрудников ГСЧС.

По сведениям издания, спасателей вызвали жители соседних домов, поскольку увидели, как из окон квартиры шел черный дым.

"Поджег имущество, которое было в квартире и сам находился на балконе, когда произошло возгорание… Дверь открыл только тогда, когда ему позвонили его родители", – описала поведение злоумышленника спикер полиции Винницкой области Анна Олейник.

Мужчина не пострадал, его отправили в следственный изолятор.

Соседи поделились, что мужчина и его жена находились на грани разрыва брака и "дрались" за имущество.

Поджог квартиры в Виннице – видео с места происшествия

Напомним, в Украине предусмотрена ответственность за умышленное повреждение или уничтожение имущества, причинившее ущерб в крупных размерах – это ст. 194 Уголовного кодекса.

За такое правонарушение грозит штраф в сумме до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривень), исправительные работы на срок до двух лет или максимум три года лишения свободы.

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Автор: Екатерина Присяжнюк