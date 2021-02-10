Таким образом все желающие смогут символически отомстить бывшим возлюбленным, которые их обидели.

Администрация Николаевского зоопарка в День святого Валентина решила провести шуточную акцию, цель которой помочь освободиться от бремени бывшего несчастной любви.

Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

Читайте такжеЧто подарить жене на День Валентина: идеи романтических сюрпризов для любимого человекаСуть замысла заключается в том, чтобы назвать именами своих бывших возлюбленных мужчин тараканов, которых потом работники скормят ящерицам или лягушкам, живущим в террариуме зоопарка.

«Сотрудники многих зоопарков мира предложили посетителям назвать именами своих бывших возлюбленных тараканов, которых потом съедят ящерицы или лягушки в зоопарке. Таким образом все желающие смогут символически отомстить негодяям, которые их обидели. В этом году Николаевский зоопарк решил поддержать эстафету многих зоопарков мира и провести шуточную акцию, посвященную Дню святого Валентина», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные акции направлены на помощь зоопаркам, ведь они являются платными, и эти благотворительные взносы идут на содержание животных.

«Если вы хотите назвать именем негодяя (или негодяйки), обидевшего вас, таракана, который станет вкусным обедом для наших животных, то вам необходимо перевести благотворительную денежную помощь на счет Николаевского зоопарка до 14:00 14 февраля. Имя негодяя надо сообщить на адрес электронной почты и обязательно прислать скрин, подтверждающий платеж", - уточнили в зоопарке.

Видео с трапезы лягушек и ящериц зоопарк обещает выложить на своей странице в Facebook.

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Автор: Артем Панасюк