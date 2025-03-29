Он сначала согласился сделать так, как он изначально сделал, но вскоре быстро пожалел об этом.

Развод — тяжелый процесс, к которому все же прибегают пары. Прошел год, пять или десять — неважно. Это может произойти из-за измены, из-за того, что партнеры разлюбили друг друга. А один человек подал на развод с женщиной совсем по неожиданной причине. Более того, он сделал это в присутствии ее родственника, который практически и стал этой причиной.

"Мы были вместе 5 лет, 4 из них – в браке. Последние два года я боролся с её полным отсутствием границ в отношении семьи. Я понимаю, что они очень близки, но она никогда не замечала, как их отношения вредят нашему браку. Мне достались все возможные ужасы токсичной родни", - пишет он на Reddit.

По словам мужчины, несколько месяцев назад родители его жены начали бракоразводный процесс. Это произошло из-за того, что ее отец "безумно влюбился" в любовницу, с которой тайно жил 15 лет, и вдруг решил на ней жениться. Он выгнал всех из дома.

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Это была экстренная ситуация, поэтому мужчина согласился помочь ее родне. Но вскоре он сильно пожалел об этом.

"Мне пришлось приютить четырёх человек. Меня достало, что они пользовались нашей личной ванной, хотя у них была полноценная ванная в коридоре. Сестра жены вообще начала спать на нашей кровати. Так продолжалось три месяца, но проблемы не исчезли", - отметил автор публикации.

Он добавил, что сколько бы не говорил жене и ее родственникам об этой проблеме, они всё равно приходили без предупреждения, ели его любимые снеки, садились в его дорогое кресло, на которое ни копейки не потратили, и даже "обчистили подчистую" его небольшой фруктовый сад. При этом, по его словам, женщина вела себя так, будто от нее требуется бросить семью.

"Сегодня я вернулся домой и увидел машину её брата, перекрывшую въезд. Не сбоку, не на подъездной дорожке – прямо по центру, так что мне пришлось бы заезжать на газон. Захожу в дом – а он развалился на диване в обуви, с наглой ухмылкой, будто ему всё можно", - отметил мужчина.

В итоге он просто молча пошел в спальню, собрал как можно больше своих вещей и сказал жене, что "все кончено".

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