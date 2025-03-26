Не каждый человек способен проснуться без будильника или при первом звонке.

Сон для части людей является и вовсе одним из лучших моментов в течение дня. Но иногда мы спим недостаточное количество времени, из-за чего потом утром и вовсе тяжело проснуться. Мы ставим будильник, ставим второй и третий. И каждый раз переносим пробуждение, хотя дальше уже некуда.

Поэтому иногда лучше найти способы просыпаться при первом же звонке будильника. Пользователи поделились своими секретами на Reddit. Одна девушка, к примеру, рассказала, что раньше просыпалась с помощью световых элементов, но теперь настроила будильник на включение тихой фортепианной музыки.

"Музыка успокаивает, чтобы не мешать, пока я полусонная, но приковывает мое внимание настолько, чтобы не дать мне снова заснуть", - подчеркнула она.

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Другой человек порекомендовал сначала подумать над тем, какие задачи ждут вас с утра, и сколько времени уйдет на их исполнение, чтобы понимать, когда именно вам нужно встать, чтобы успеть сделать их все.

"В любом случае, самое важное... когда прозвенит будильник, вставайте. Выключите его и встаньте. Это становится легче сделать, чем чаще вы это делаете!", - подчеркнул он.

В комментариях также рассказывают, что причина, по которой вы засыпаете по будильнику, заключается в том, что ваше тело/мозг привыкли дремать по будильнику. От этой привычки трудно избавиться, но если поставить только 1 будильник утром, вы подсознательно будете больше беспокоиться о том, что пропустите будильник, и проснетесь.

Тот факт, что вы подстраховываете себя 10 будильниками и является проблемой.

Еще пару советов - убедитесь, что в вашей спальне действительно тихо. Ведь кто-то может засыпать даже с включенным телевизором, из-за чего вы будете становиться более терпимыми к шумам и звук будильника вас не сможет разбудить; а также — держите будильник подальше от кровати, чтобы вам пришлось встать для того, чтобы его выключить.

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