Американский психолог Марк Треверс выделил две основные ценности, которые влияют на решение человека разводиться или нет.

Развод - сложный момент в жизни любого человека, поскольку он влияет на на финансы и иметь глубокие последствия.

Исследователи выявили, что определенные ценности - как личные, так и культурные - играют ключевую роль в формировании отношения человека к разводу, пишет Forbes. Ученые предположили, что эти ценности являются мощными предикторами развода, поскольку они развиваются в раннем возрасте и остаются у человека на всю жизнь. Это означает, что даже с юного возраста ценности, которых мы придерживаемся, могут определять, как мы относимся к браку и рассматриваем ли мы развод как вариант.

Американский психолог Марк Треверс выделил две основные ценности, которые поддерживают людей на их пути к разводу, согласно исследованию.

Видео дня

1. Культурные ценности

Развод часто бросает вызов традиционному определению обществом отношений. Некоторые культуры рассматривают его как нарушение общественного порядка, в то время как другие признают его необходимым путем к более здоровым отношениям.

Культурные ценности также формируют то, как люди воспринимают развод. Они устанавливают ожидания от отношений и определяют, рассматривается ли разрыв брака как акт самоопределения или невыполнение социальных обязанностей.

Психолог пояснил, что в культурах, где приоритет отдается автономии, людей поощряют выражать свою индивидуальность, стремиться к личному счастью и следовать своим уникальным устремлениям. Эти культуры склонны рассматривать развод как оправданный и часто необходимый шаг к самореализации.

Напротив, культуры, подчеркивающие включенность, рассматривают людей как неотъемлемую часть коллектива. Эти общества поощряют людей поддерживать стабильность, придерживаться традиций и соответствовать общественным ожиданиям - даже если их личное счастье под угрозой. Развод более стигматизирован в этих культурах, поэтому люди реже разводятся, предпочитая жить в плхом браке.

"Если вы выросли в культуре, которая ценит социальную включенность, вы можете чувствовать чрезмерное давление, чтобы брак сохранялся, несмотря на большой личный ущерб", - пояснил Треверс.

С другой стороны, отметил психолог, если ваша культура ценит индивидуальность, вы можете рассматривать развод как пусть окончания брака, который больше не служит вашему благополучию.

"Мы считаем, что понятие развода отдает предпочтение свободе человека, а не обязательствам. Развод в основном способствует достижению целей человека, предоставляя ему выход из неудовлетворительных отношений, даже с потенциальной ценой для общественного порядка", - объяснили исследователи.

2. Личные ценности

В то время как культурные ценности формируют более широкое общественное отношение к разводу, личные ценности также могут диктовать подход человека к браку и раздельному проживанию.

Исследователи обнаружили, что люди, которые отдают приоритет "ценностям сохранения", реже разводятся. Эти ценности подчеркивают стабильность и уважение к нормам и давним традициям, все из которых отговаривают людей от расставания. К ним относятся:

Конформизм. Люди, которые высоко ценят конформизм, с большей вероятностью будут придерживаться общественных норм и ожиданий.

Традиции. Многие культуры и религии не одобряют развод, рассматривая его как неспособность поддерживать моральные или духовные обязательства.

С другой стороны, люди, которые демонстрируют открытость к изменениям, с большей вероятностью будут добиваться развода, когда брак больше не соответствует ожиданиям. Эти виды личных ценностей включают:

Самоуправление. Люди, которые ценят независимость и личностный рост, видят в разводе возможность переосмыслить свою жизнь.

Стимулирование. Те, кто ищет новизны и волнения, могут чувствовать себя скованными в застойном браке.

Гедонизм. Люди, которые ставят во главу угла удовольствие и личное наслаждение, менее склонны терпеть долгосрочную неудовлетворенность в своем браке.

Авторы исследования обнаружили, что люди, которые ценят открытость к изменениям, не только более терпимы к разводу, но и с большей вероятностью сами разводятся при недовольстве отношениями.

Интересно, что влияние личных ценностей было еще сильнее в обществах, которые подчеркивали независимость, что подтверждает идею о том, что культура и личные убеждения взаимодействуют, формируя вероятность того, что человек рассмотрит возможность развода.

Кроме того, хотя ценности сохранения, как правило, препятствуют разводу и поощряют стабильность и безопасность, исследователи предполагают, что есть одно заметное исключение: стремление к безопасности может мотивировать развод, а не предотвращать его.

"Понимание собственных ценностей и ценностей партнера, возможно, является одним из самых важных шагов в построении прочного, полноценного брака. Если вы и ваш партнер придерживаетесь противоречивых убеждений относительно независимости, традиций или личного счастья, в итоге вы можете оказаться в разногласиях по фундаментальным вопросам. Но когда пары находят время, чтобы понять, где они совпадают, а где нет, они могут управлять своими отношениями с большей осознанностью. В конце концов, любовь важна, но общие ценности часто определяют, действительно ли брак выдержит испытание временем", - ометил психолог.

Вас также могут заинтересовать новости: