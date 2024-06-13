Яйца содержат множество полезных для здоровья питательных веществ.

Диетологи рассказали, что произойдет с вашим телом, если вы будете есть яйца каждый день, пишет журнал Parade.

Как отметила диетолог Кэролайн Томасон, яйца - уникальная пища, поскольку они содержат множество питательных веществ, полезных для нашего здоровья. Например: белок, ненасыщенные жиры, витамин D, железо, витамины группы B и холин, который поддерживает мозг и нервную систему.

Специалист добавила, что большая часть белка в яйце содержится в яичных белках, а большая часть витаминов и минералов содержится в яичном желтке. По этой причине особенно полезно есть яйцо целиком.

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Врач-диетолог Мэриэнн Уолш в свою очередь добавила, что большинство людей могут есть яйца даже каждый день и получать от них пользу без каких-либо недостатков.

Вот 5 изменений, которые вы можете ожидать, когда начнете есть яйца каждый день:

У вас появится больше энергии. Сочетание белков и жиров в яйцах может помочь предотвратить голод и зарядить энергией на целый день.

Вам будет легче сосредоточиться. Питательные вещества в яйцах такие, как холин, поддерживают здоровье мозга, включая когнитивные функции. Исследование 2018 года показало, что большинство людей не получают достаточного количества холина.

У вас может улучшиться настроение. Если вы начнете есть яйца каждый день, вы можете заметить повышение настроения. Существует прямая связь между питательными веществами в яйцах и улучшением психического здоровья, утверждают специалисты.

У вас может улучшиться зрение. Согласно опубликованному в 2020 году исследованию, люди, которые ели от двух до четырех яиц в неделю, с меньшей вероятностью страдали от заболеваний, которые могут вызвать нечеткость зрения.

Здоровье вашего сердца улучшится. Исследования показывают, что яйца невероятно богаты питательными веществами, и даже Американская кардиологическая ассоциация пересмотрела количество яичных желтков, которые они считают безопасными для употребления человеком в неделю. В новой рекомендации говорится, что даже для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями пять яичных желтков в неделю безопасны, отметила диетолог Томасон.

Напомним, ранее УНИАН писал, сколько хранить яйца при комнатной температуре.

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