Сообщается, что длительное воздействие более теплых температур может сократить срок хранения яиц.

Эксперт рассказала, безопасно ли хранить яйца при комнатной температуре, пишет southernliving.com.

По словам преподавателя Университета штата Колорадо Кейтлин Кларк, хранить купленные в магазине яйца при комнатной температуре небезопасно, особенно в США.

Связано это с тем, что в Штатах куры не вакцинируются против сальмонеллы, и коммерческие фермы там обязательно и тщательно моют яйца после сбора. В итоге яйца не имеют дополнительной защиты от окружающей среды.

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Специалист объяснила: если уязвимая, пористая яичная скорлупа столкнется с бактериями во время долгого пути с фермы на вашу кухню, эти патогены могут проникнуть в яйца и очень быстро разрастись, если их рост не замедляется охлаждением.

Помимо проблем безопасности, связанных с сальмонеллой и другими бактериями, хранение яиц при комнатной температуре может отрицательно повлиять на содержание в них белка.

"Яйца, хранящиеся при комнатной температуре, высыхают и теряют качество белка, даже если они остаются микробиологически безопасными для употребления в пищу", - добавила Кларк.

Она также отметила, что длительное воздействие более теплых температур может сократить срок хранения яйца: "В холодильнике яйца хранятся на две-три недели дольше".

По данным Министерства сельского хозяйства США, лучшее место для хранения яиц - это полка в задней части холодильника, которая является самой холодной частью. При правильном хранении охлажденные яйца хранятся от трех до пяти недель.

Тем, кто предпочитает хранить яйца при комнатной температуре, Кларк советует избегать прямых солнечных лучей и придерживаться мест с низкой влажностью.

Напомним, ранее УНИАН писал, сколько могут храниться куриные яйца.

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