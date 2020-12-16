Чиновники таким образом намерены бороться с парковкой авто на трамвайных рельсах.

На одной из улиц Харькова установили необычный дорожный знак, который намекает на запрет парковки транспорта в даном месте.

Фото знака опубликовал в Facebook секретарь городского совета Игорь Терехов.

"Сегодня на самом, наверное, проблемном повороте трамвая, мы установили знак, не предусмотренный никакими правилами дорожного движения – "Парковка для оленей". А как только позволит погода – на асфальте вдоль этого отрезка трамвайных путей мы еще и трафаретом нарисуем, где именно наши доморощенные "лоси" должны парковаться", - написал чиновник.

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По его словам, знак установлен возле Сумского рынка - там регулярно блокируется движение трамвая неправильно припаркованными авто. "Это при том, что посетители рынка абсолютно бесплатно на один час могут парковаться на двух парковках Сумского", - добавил он.

Терехов назвал неправильную парковку проблемой для Харькова.

"Одним словом – уважаемые водители, паркуйтесь так, чтобы никому не мешать, особенно – общественному транспорту и коммунальной технике", - резюмировал он.

Ранее в центре Киева появились необычные парковочные места "для любителей штрафов".

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Автор: УНИАН