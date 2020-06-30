"Для любителей штрафов": в центре Киева появились необычные парковочные места (фото)

Паркоместа обозначены длинным треугольником с надписью-предупреждением.

Патрульная полиция создала в Киеве парковочные места для водителей.

Как сообщает ТСН, их уникальность в том, что установлены они в местах, где парковаться запрещено. Они обозначены длинным прямоугольником, в котором написано: "Место для любителей штрафов".

Такую разметку уже можно увидеть на центральных улицах столицы.

Отмечается, что очень часто автомобили, которые припаркованы неправильно, создают невероятные пробки и даже становятся причиной ДТП.

В Киеве борются с подобными правонарушителями с помощью эвакуации. Так, за второй квартал 2020 года Инспекция по парковке эвакуировала в столице Украины 9065 транспортных средств. Кроме того, было вынесено 9700 постановлений на сумму 4 938 070 грн.

Как сообщал УНИАН, ранее столичный патрульный "вернул" выброшенный из окна окурок водителю в салон авто.

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