Правильные привычки способны на порядок улучшить качество жизни в преклонном возрасте.

Все люди с течением времени неизбежно стареют. Однако до преклонного возраста они добираются в разном состоянии - кто-то сохраняет остроту ума до последних мгновений, тогда как другие страдают из-за проблем с памятью и концентрацией.

Сегодня рассмотрим шесть рекомендаций, как укрепить здоровье пожилого человека.

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Важно помнить, что никогда не поздно начать внедрять полезные привычки, чтоб получить долгосрочный эффект.

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Теперь перейдем к тому, что нужно делать каждый день, чтобы быть здоровым.

Чтение перед сном

Это распространенная привычка среди восьмидесятилетних, которые все еще могут похвастаться острым умом. Чтение перед сном позволит сохранить ум активным и сосредоточенным.

Выбор жанра не важен - это может быть художественная и научно-популярная литература, журналы или поэзия. Любой из этих вариантов подкинет пищу для ума, укрепит память и когнитивные функции, а также поможет снять стресс.

В отличие от пролистывания страниц в телефоне или просмотра телевизора, чтение способствует глубокой концентрации без отвлечения на яркие экраны. Дополнительным бонусом улучшается качество сна.

Размышления о прошедшем дне

Это позволяет оценить свои достижения за день и способствует личностному росту.

Выделите немного времени, чтоб посидеть в тишине, записать свои мысли и настроиться на следующий день.

Приоритет сну

Многие люди упускают важность сна. В эпоху быстрых технологий некоторые склонны пренебрегать ночным отдыхом в пользу беспокойного образа жизни.

Но в преклонном возрасте важно давать своему телу и разуму время. Во время глубокого сна мозг избавляется от токсинов, укрепляет нейронные связи и обрабатывает новую информацию. Недостаточный отдых увеличивает риск возникновения Альцгеймера и плохо влияет на сон и здоровье мозга.

Умиротворяющая деятельность

Крайне важно иметь способы расслабиться, создавая благоприятную для релаксации среду.

Это может быть привычка слушать приятную музыку, наслаждаться чашкой чая или заниматься йогой, дыхательными упражнениями. Подойдет любая деятельность, которая снижает у вас стресс

Ограничение вечернего времяпрепровождения перед экраном

Синий свет, излучаемый экранами, может нарушить выработку мелатонина, что затрудняет засыпание и отдых. Это может чрезмерно стимулировать ум и не давать заснуть.

Вместо этого лучше поболтать с кем-то или послушать музыку.

Ожидание следующего дня

В преклонном возрасте лучше не зацикливаться на прошлом, а думать о будущем. Важно сохранять оптимизм, чему-то учиться, расти и ставить перед собой небольшие цели.

Наличие плана на следующий день дает повод вставать с постели по утрам.

Может показаться, что это не то, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье. Однако все эти действия имеют долгосрочные последствия. В частности, влияют на отношение и качество жизни, самочувствие и трезвость ума.

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