Не только гены помогли женщине дожить до почтенного возраста.

Мария Сегунда Перес из Аргентины, которая недавно отметила 104-летие, поделилась секретами своего долголетия. По ее словам, на продолжительность жизни влияют не только гены, но и образ жизни и эмоции. Об этом пишет Express.

Издание рассказало, что женщина живет в доме престарелых. На праздновании ее дня рождения присутствовали четыре поколения семьи - от детей до праправнуков.

Внучка Мариса рассказала, что бабушка всегда очень позитивная. Поэтому главный совет относительно долголетия - "иметь хорошие мысли". Мариса также сообщила, что бабушка советует сосредотачиваться на улучшении собственной жизни, а не сравнивать себя с другими. А еще она избегает таких тем, как политика и религия, отдавая предпочтение более спокойным разговорам.

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По словам внучки, Мария постоянно придерживается "хорошей диеты", а также раньше вела активный образ жизни - много двигалась, выполняла физические упражнения. Теперь, говорит она, бабушка шутит, что сможет дожить до 200 лет.

Медики объяснили, что продолжительность жизни не зависит исключительно от генетики, а еще и от образа жизни, который предусматривает питание и физическую активность. Эксперты назвали привычки, которые могут способствовать долголетию: не переедать, есть больше орехов, потреблять куркуму, растительную пищу, воздерживаться от курения и выполнять регулярные физические упражнения.

Также медики предполагают, что продолжительность жизни могут увеличить положительные эмоции, ощущение счастья. 35 исследований показали, что счастливые люди живут до 18 процентов дольше, чем те, кто менее доволен жизнью.

Еще одно исследование, которым руководил профессор Эндрю Стептоу, установило, что эвдемоническое благополучие - чувство содержательности жизни - может способствовать укреплению здоровья и долголетию.

Исследователи проанализировали ответы 9 050 англичан, средний возраст которых 65 лет. Они отвечали на вопросы анкеты относительно эвдемонического благополучия. В течение следующих восьми с половиной лет смертность среди людей с самым высоким уровнем благосостояния составляла 9%, тогда как среди тех, кто имел самый низкий уровень, - 29%.

"Мы уже ранее обнаружили, что счастье связано с более низким риском смерти. Эти исследования показывают, что ощущение смысла жизни и цели у пожилых людей также связаны с выживанием", - прокомментировал профессор.

Ранее УНИАН рассказывал о секрете долголетия американки, которая умерла в возрасте 117 лет. Научное исследование подтвердило, Мария Браньяс Морера дожила до такого возраста благодаря генам.

Ученые Барселонского университета начали исследовать ее микробиом и ДНК еще до смерти и обнаружили, что именно гены позволяли ее клеткам вести себя так, будто они были на 17 лет моложе. Кроме того, ее микробиота, то есть бактерии в кишечнике, напоминали микробиоту младенца.

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