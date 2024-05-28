Важно выбрать правильный режим, температуру и скорость отжима.

УНИАН собрал главные советы о том, как правильно стирать постельное белье, чтобы оно оставалось чистым, свежим и прослужило долго.

Кто бы что ни говорил, но на самом деле, очень важно знать, на каком режиме стирать постельное, не повредить при этом ткань и сохранить ее мягкость.

Как стирать постельное белье в машинке-автомат - советы

Начнем с того, что выбор правильного режима стирки зависит от материала. Если у вас хлопковое белье, его можно стирать на стандартном режиме при температуре 40-60 градусов. Этот режим эффективно удаляет загрязнения и бактерии, сохраняя при этом цвет и структуру ткани. А для белья из льна или других натуральных материалов рекомендуется использовать режим с более низкой температурой, например, 30-40 градусов.

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Теперь поговорим о том, на какой программе стирать постельное белье лучше всего.

Большинство современных стиральных машин имеют специальную программу. Она обычно обозначена как "белье" или "постельное белье" и рассчитана на более длинный цикл стирки с дополнительными полосканиями, что позволяет полностью вымыть моющее средство и удалить все загрязнения.

Если ваша машина не имеет такой программы, вы можете использовать режим "хлопок" или "интенсивная стирка".

Не менее важно выбрать правильный отжим. Лучше всего подходит средняя скорость отжима, чтобы избежать сильных складок и уменьшить износ ткани.

Итак, подытожим, что важно знать при стирке белья:

следуйте инструкциям на ярлыке белья;

хлопковое постельное стирайте при температуре 40-60 градусов;

для льняного используйте более низкую температуру, 30-40 градусов;

выбирайте специальную программу или аналогичный режим;

используйте среднюю скорость отжима.

Внимая этим простым советам, вы сможете продлить срок службы вашего белья и обеспечить себе комфортный и здоровый сон.

Напомним, ранее УНИАН писал, при какой температуре стирать постельное белье.

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