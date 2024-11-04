Есть простой рецепт тоста в южнокорейском стиле с "легендой", для приготовления которого нужно четыре ингредиента.
В "легенде" говорится, что девушка спросила своего бывшего парня, как готовить тост, который он для нее делал, когда они встречались. Этот рецепт завирусился в корейских соцсетях, написала фуд-журналистка, автор кулинарной книги Кэт Лью в материале для Parade.
Эксперт отметила, что для приготовления блюда понадобится белый или молочный тостовый хлеб, немного несоленого масла, сливочный сыр и черничный джем (если нет черничного - можно взять другой).
Как приготовить тост с сыром и джемом
Сначала нужно на среднем огне разогреть сковороду, растопить на ней масло и поджарить хлеб с обеих сторон, чтобы появилась хрустящая корочка.
Поджаренный хлеб с одной стороны нужно намазать сливочным сыром, а потом сверху уложить джем (примерно чайную ложку). После этого поставьте тост в микроволновку на 15-20 секунд, чтобы он разогрелся.
Полезная новость - что уже сообщалось
Ранее УНИАН узнал, как сделать драники пышными и хрустящими. Финалистка шоу "МастерШеф-13" повар Ольга Кролик поделилась лайфхаками, которые стоит применять во время приготовления этого блюда из картофеля.