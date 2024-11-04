Приготовленный тост нужно немого разогреть в микроволновке, посоветовала фуд-журналистка.

Есть простой рецепт тоста в южнокорейском стиле с "легендой", для приготовления которого нужно четыре ингредиента.

В "легенде" говорится, что девушка спросила своего бывшего парня, как готовить тост, который он для нее делал, когда они встречались. Этот рецепт завирусился в корейских соцсетях, написала фуд-журналистка, автор кулинарной книги Кэт Лью в материале для Parade.

Эксперт отметила, что для приготовления блюда понадобится белый или молочный тостовый хлеб, немного несоленого масла, сливочный сыр и черничный джем (если нет черничного - можно взять другой).

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Как приготовить тост с сыром и джемом

Сначала нужно на среднем огне разогреть сковороду, растопить на ней масло и поджарить хлеб с обеих сторон, чтобы появилась хрустящая корочка.

Поджаренный хлеб с одной стороны нужно намазать сливочным сыром, а потом сверху уложить джем (примерно чайную ложку). После этого поставьте тост в микроволновку на 15-20 секунд, чтобы он разогрелся.

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