Спасти драники от потемнения могут два продукта, поделилась эксперт.

Не все знают, как приготовить драники - рецепт, который будет гарантировать, что они не потемнели и будут рыхлыми и вкусными, найти непросто.

Нюансы приготовления этого блюда корреспонденту УНИАН рассказала финалистка шоу "МастерШеф-13" повар Ольга Кролик. Эксперт отметила, что важно правильно подобрать картофель на драники.

Что необходимо сделать, чтобы очищенный картофель не потемнел

Первый и самый важный лайфхак таков - почищенный картофель положить в холодную воду, тогда он не окислится в результате взаимодействия с воздухом. Если есть возможность, - в жидкость можно добавить лед, но это необязательно.

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Что нужно добавить в картошку, чтобы она не чернела

Есть несколько лайфхаков, благодаря которым натертый картофель не потемнеет. Эксперт отметила, что спасти картофель от потемнения можно, добавив в него один из двух ингредиентов:

Потертый лук.

Сметану.

Сначала надо натереть половину необходимого количества картофеля и сразу добавить ложку сметаны или лук и все перемешать и измельчить остальные корнеплоды.

По словам повара, чтобы драники были пышными, в них надо добавить крахмал или выбирать картофель, в котором его много. Для приготовления этого блюда лучше выбирать картофель для варки. Можно взять и корнеплод сорта Белла Роса. Благодаря тому, что в некотором картофеле много крахмала, подготовленная к жарке смесь будет держаться кучи. Кроме того, крахмал способствует образованию классной корочки.

Как приготовить драники с картошкой правильно - рецепт от повара

Для приготовления блюда понадобятся 5-6 картофелин и 1 луковица.

Нужны еще такие ингредиенты:

2-3 столовые ложки крахмала.

2 желтка.

Перец, соль - по вашему вкусу.

Кроме того, надо будет масло, на котором можно жарить.

Очищенный картофель надо натереть на мелкую терку и сразу же смешать с натертым луком. Подготовленные овощи надо посолить и потом слить с массы лишнюю жидкость. После этого надо туда добавить желтки и крахмал, всыпать перец и все перемешать.

Драники следует выкладывать на разогретую сковороду, смазанную маслом. Их надо жарить с обеих сторон до тех пор, пока появится золотистая корочка.

Для того чтобы драники получились более хрустящими, - нужно налить на сковороду больше растительного масла и не использовать крышку.

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