Женщина предлагает лайфхак, в котором используются три средства и они якобы могут сделать сковородку абсолютно чистой.

В TikTok набирает популярность удивительный лайфхак, в котором сообщается, что с помощью одной бутылки Coca-Cola и еще нескольких средств можно с легкостью отмыть сковороду от нагара. Пользовательница Дженни, чье видео в TikTok набрало более 6,4 миллионов просмотров, отмечает, что помимо газированного напитка, нужны еще зубная паста Colgate и жидкость для мытья посуды.

В самом начале процесса она отмечает, что лучше всего "подготовить смесь" в раковине или большой посуде. Она добавляет к газировке зубную пасту и жидкость для мытья посуды, закрывает бутылку, а потом хорошенько ее встряхивает и переливает в бутылку-распылитель. Затем она наносит жидкость на сковороду и после недлительного процесса очистки посуда, по ее словам, выглядит как новая.

"Сделайте это и поблагодарите меня позже", — говорится в подписи к видео.

Некоторые пользователи в комментариях оказалисьскептически настроенными, так как Coca-Cola сделает скороводу липкой. А другие заявляют, что газировка и зубная паста в этом процессе совсем не нужны.

Другие лайфхаки с очисткой разных вещей

Ранее УНИАН сообщал, как отмыть бутылку изнутри. Эксперт по уборке рассказала неожиданно действенный лайфхак, в котором используется жидкость для мытья посуды и рис.

Кроме того, мы рассказывали, как сделать так, чтобы известковый налет с лейки для душа отвалится сам. Вариантов несколько и все они действенны.

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