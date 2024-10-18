Для того чтобы качественно отчистить налет с лейки, не обязательно тратить много времени.

Низкое качество воды и регулярное использование душа - две причины, почему чаще всего душевая лейка из блестящего элемента сантехники превращается в деталь, которую страшно брать в руки. УНИАН расскажет, как почистить лейку для душа простыми и эффективными способами.

Как почистить душевую лейку лимонной кислотой

Первый вариант, как почистить душевую лейку, который смело можно использовать - гранулы лимонной кислоты. Они точно найдутся в кухонном шкафчике любой хозяйки. Вам нужно растворить 25 гр этого средства в 0.5 л горячей воды. Замочить в этом растворе душевую лейку на 30 минут, а потом тщательно почистить ее жесткой щеткой, удаляя кусочки накипи. Для того чтобы убрать их совсем, лучше промыть лейку несколько раз обычной проточной водой, а затем вытереть насухо тряпкой.

Как почистить душевую лейку содой

Обыкновенная пищевая сода - отличное средство, которое справляется не только с поднятием и разрыхлением теста, но и с приведением сантехники в первоначальный вид. Прелесть соды в том, что она удаляет налет, но при этом не травмирует хромированное покрытие лейки.

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Инструкция, как почистить неразборную лейку душа содой, простая - необходимо смешать половину стакана порошка в 500 мл горячей воды так, чтобы получился состав, напоминающий зубную пасту. Этой смесью нужно смазать душевую лейку густым слоем и оставить на 25 минут. После этого потереть жесткой щеткой и промыть теплой водой.

Полезный лайфхак: для того чтобы очистить все отверстия лейки от накипи, включите горячую воду через душ, возьмите булавку или зубочистку и достаньте вручную остатки налета.

Как почистить лейку душа от известкового налёта солью

Еще один вариант, чем почистить душевую лейку - это взять обыкновенный лимон и пищевую соль. Фрукт так же отлично, как и другие народные средства, справляется с любыми загрязнениями на сантехнике и никак не портит поверхности. В данном случае никакого замачивания в растворе не нужно - достаточно отрезать дольку лимона, посыпать ее солью и натереть проблемные места на душевой лейке. В таком виде оставить деталь на 10 минут, затем потереть губкой, включить горячую воду через душ и, пока она будет течь, чистить лейку, пока весь налет не будет удален.

ВАЖНО: этот метод сработает, если загрязнения не старые, а новые - соль прекрасно растворяет накипь, а лимон дарит блеск хромированной поверхности.

Как почистить душевую лейку уксусом

Последний вариант из бабушкиного блокнота, как почистить лейку душа - это метод с использованием 9% уксуса. Варианта два - или смешать уксус с содой и отмыть быстро, или замочить на ночь. Рассказываем подробно о каждом способе.

Уксус и сода

Если выбираете экспресс-вариант чистки, нужно смешать половину стакана уксуса и 3 ст.л соды, растворить эту смесь в 1 л горячей воды. Если лейка разборная, тогда уборка станет более результативной - деталь необходимо разделить на части, опустить все в раствор на 30 минут. Потом вам останется только вычистить щеткой остатки налета и тщательно промыть лейку горячей водой.

Замачивание в уксусе

Идеальный вариант для этого метода - разборная лейка, именно в таком случае удастся полностью замочить все детали. Раствор готовится просто - 2 стакана уксуса растворить в 1 стакане горячей воды, вылить в глубокую емкость, выложить части душевой лейки и оставить на сутки. Когда время подойдет к концу, потереть лейку старой зубной щеткой или обычной жесткой губкой, булавкой достать из отверстий остатки налета, промыть всю поверхность чистой водой.

Если лейка у вас не разборная, то используйте такой лайфхак - налейте получившийся раствор в пакет, окуните в него лейку, завяжите пакет, оставьте на сутки, а потом закончите чистку так, как описано выше.

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