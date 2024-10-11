Женщина советует делать это раз в неделю.

Автор книги "Gaff Goddess", которая хорошо разбирается в лайфхаках для дома, рассказала об "экологичном" способе очистки бутылок для воды.

Лаура де Барра называет себя экспертом по уборке. Она поделилась в TikTok собственным методом мытья глубоких бутылок, дно которых обычно почти невозможно отчистить. Женщина советует промывать их водой дважды в день, а раз в неделю прибегать к более тщательной очистке.

Так, очистить бутылку изнутри поможет небольшое количество твердого риса и ваше средство для мытья посуды. Рис следует промыть, высыпать на дно бутылки и залить холодной водой с каплей моющего. После этого просто двигайте бутылкой в разные стороны, чтобы рис "вычищал" ее по всей длине:

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"Это буквально соскребет грязь внутри, потому что рис твёрдый, но не настолько, чтобы повредить бутылку".

Другие лайфхаки для дома

Ранее блогерша опробовала необычный способ мытья окон, после которого решила навсегда отказаться от классических средств для очистки стекол.

А другой блогер раскрыл "единственный правильный способ" насладиться бургером, не испачкав свою одежду и все вокруг. Некоторые комментаторы отметили, что всегда пользовались этой хитростью.

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