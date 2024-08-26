Дерматологи рассказали, как часто нужно менять нижнее белье женщине и мужчине и что будет, если не делать этого.

Казалось бы, такой простой вопрос - "Как часто нужно менять трусы?" - вызывает много споров. По мнению одних, менять нижнее белье нужно ежедневно, а то и два раза в день, другие считают, что в этом нет необходимости и в одних и тех же трусах можно смело ходить неделю, а то и больше. Вот что говорят по этому поводу врачи.

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Как часто нужно менять трусы мужчинам и женщинам

Врачи предупреждают, что нерегулярная смена нижнего белья может нести опасность для здоровья. Многим это может показаться очевидным, но, оказывается, не все с этим согласны.

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К примеру, один из опросов свыше 2 тыс. британцев, который проводила компания Curry's, показал неожиданные результаты. Всего 54% опрошенных мужчин стирают нижнее белье после каждой носки. При этом, каждый пятый мужчина стирает трусы лишь после того, как поносит их неделю, а 5% мужчин вообще заявили, что будут носить нижнее белье в течение двух-трех недель, прежде чем засунуть его в стирку.

В этом же опросе 81% женщин заявили, что меняют нижнее белье ежедневно, но в то же время одна девятая процента призналась, что ждет, пока оно не износится за неделю.

Так как часто нужно менять трусы девушкам и мужчинам и что будет, если не менять нижнее белье?

Нижнее белье следует менять каждый день, говорят врачи, иначе можно столкнуться с рядом проблем со здоровьем. Сара Робертс, лицензированный специалист по уходу за кожей, рассказала DailyMail.com, что мужчины и женщины подвергаются схожим рискам, когда носят одну и ту же пару нижнего белья более двух дней.

Мужчины и женщины рискуют получить раздражение кожи, сыпь или ухудшение уже существующих заболеваний, таких как экзема или псориаз, если они слишком долго носят нижнее белье без стирки. Это происходит из-за трения и удерживаемой влаги,

- говорит врач.

В то же время, по мнению специалистов, мужчины могут носить одни и те же трусы пару дней, не меняя их, без угрозы для здоровья. Дерматолог из ClinicSpots Доктор Анжу Метил сообщил, что это применимо только в ситуациях, когда человек проявляет "минимальную активность" и не потеет:

В ситуациях с минимальной активностью и отсутствием потоотделения смена через день может быть приемлемой.

По мнению врача, мужские модели свободного кроя, такие как трусы-боксеры, также могут носиться немного дольше.

Увы, женщинам этот вариант не подходит. Это связано с тем, говорят специалисты, что у женщин более короткий путь, соединяющий гениталии и задний проход, а это значит, что потенциально вредным бактериям приходится преодолевать меньшее расстояние. Сара Робертс указала, что могут дать о себе знать такие проблемы, как дрожжевые инфекции и бактериальный вагиноз - их провоцируют бактерии, которые образуются в результате потоотделения и другой влаги. Поэтому для женщин ежедневная смена белья обязательна, а женщинам с обильными менструальными циклами или обильными выделениями может потребоваться менять нижнее белье чаще одного раза в день.

Мужчины, в свою очередь, из-за нерегулярной смены белья могут быть подвержены зуду в паху: "Мужские трусы-боксеры, хотя и соприкасаются с кожей реже, чем женское нижнее белье, не защищены от этих опасностей, особенно если их носить постоянно без смены", - говорит доктор Робертс.

И, хотя в крайнем случае, мужчины могут обходиться без свежей пары трусов хоть каждый второй день, дерматологи все же рекомендуют менять нижнее белье ежедневно, чтобы свести к минимуму риск заражения инфекциями. Тем же, кто занимается интенсивными физическими нагрузками или сильно потеет, а также в жарком и влажном климате может потребоваться смена нижнего белья даже чаще одного раза в день.

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