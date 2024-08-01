Каждый из способов бега имеет свои неоспоримые преимущества.

Бег - одно из самых эффективных упражнений для снижения веса, благодаря его способности сжигать много калорий как во время тренировки, так и после нее. В среднем человек весом около 70 килограммов сжигает примерно 288 калорий за 30 минут бега в умеренном темпе. Однако у многих возникает вопрос - стоит ли выходить на улицу или ограничиться беговой дорожкой в зале? Фитнесс-тренер Джэрод Нобб в статье для EatThis рассказывает о плюсах и минусах каждого варианта, включая такие факторы, как сжигание калорий, удобство, погода и риск травм.

Преимущества бега на свежем воздухе для снижения веса

Существенным плюсом бега на свежем воздухе является естественное изменение рельефа. Холмы, тропинки и неровные поверхности задействуют разные группы мышц, обеспечивая более комплексную тренировку и сжигая больше калорий. Польза бега на свежем воздухе для психического здоровья также может способствовать снижению веса. Солнечный свет и знакомство с новой средой повышают настроение и снижают стресс, что позволяет оставаться мотивированным и последовательным в достижении своих фитнес-целей.

Наконец, бег на улице приносит не только физическую, но и финансовую пользу. Это экономично и удобно - не нужен абонемент в спортзал или модное оборудование.

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Тренировки на беговой дорожке: основные преимущества для снижения веса

Бег на беговой дорожке имеет свои преимущества, особенно для снижения веса. Один из самых больших плюсов - это то, что вы можете бегать в дождь или снег, сохраняя свою фитнес-рутину неизменной. Контролируемая среда позволяет точно настроить тренировку с определенными интервалами, наклонами и скоростями, чтобы максимально сжигать калории и укреплять сердечно-сосудистую систему. Многие беговые дорожки даже имеют встроенные программы, позволяющие разнообразить и усложнить тренировки.

Еще одно существенное преимущество бега на беговой дорожке - снижение риска травм. По сравнению с бетоном или асфальтом, мягкая поверхность легче воздействует на суставы. Это делает беговые дорожки отличным вариантом для людей с травмами или заболеваниями суставов. Кроме того, отображение всех показателей тренировки в режиме реального времени позволит вам отслеживать свой прогресс и не отвлекаться на достижение целей по снижению веса.

Бег на улице против беговой дорожки: что же сжигает больше калорий?

Есть доля правды в том, что бег на свежем воздухе в этом случае побеждает. Сопротивление ветра, неровности рельефа и естественные холмы заставляют ваше тело работать интенсивнее, что приводит к большему количеству сжигаемых калорий. Кроме того, постоянно меняющийся пейзаж и свежий воздух могут сделать ваши пробежки на свежем воздухе более приятными, что может привести к тому, что вы пробежите еще больше и сожжете еще больше.

В то же время беговые дорожки предлагают контролируемую среду и позволяют проводить структурированные интервальные тренировки, которые помогут вам сжечь больше калорий за более короткий промежуток времени. Многие беговые дорожки даже оснащены функциями, имитирующими занятия на свежем воздухе, например, регулируемым наклоном и программированными тренировками, что обеспечивает предсказуемость и эффективность тренировок.

В конце концов, лучший выбор зависит от ваших предпочтений. Вы жаждете динамичного опыта бега на открытом воздухе или предпочитаете структурированную среду беговой дорожки? Оба варианта могут эффективно помочь вам достичь ваших целей по снижению веса.

Ранее УНИАН рассказывал о том, что же лучше для похудения - бег или ходьба.

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