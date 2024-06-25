Такие природные препятствия - отличный способ напрячь мышцы и улучшить кардио фитнес.

Женщина регулярно бегала на беговой дорожке и по равнинной дороге, но однажды решила устроить двухнедельный челлендж бега вверх. Это помогло ей улучшить кардио фитнес и подкачать ягодичные мышцы, сообщает Tom's Guide.

Для того, чтобы бежать вверх необязательно искать холмы и заниматься там. Для своего опыта женщина использовала беговую дорожку для спринтов на наклоне, где можно выбирать скорость и угол самого наклона.

"Спринт вверх не только помогает изменить вещи в моем распорядке бега, чтобы мои обычные пробежки не начинали мне надоедать, но и добавил интенсивности в мои тренировки. Несмотря на то, что у меня на самом деле были слезы на глазах после каждого спринта", - поделилась женщина. Видео дня

Кроме того, исследования в журнале PLoS One указывают, что такие интервальные тренировки в целом являются отличным способом улучшить аэробные возможности, а следовательно, и кардио фитнес, поэтому они также полезны для сердца и легких.

"И чтобы все было не так однообразно и резко, в некоторые дни я поднималась на более крутые холмы, что означало, что моя скорость была ниже, а в другие дни я поднималась как можно быстрее, но уже на более пологий холм. Как правило, я делала от 8 до 14 повторений с 30-60-секундным отдыхом между ними", - говорит спортсменка.

Она добавила, что поражена результатом этого двухнедельного челленджа, ведь за 14 дней она прокачала ягодичные мышцы, заменив приседания и выпады.

"Из-за наклона вашим ягодичным мышцам придется больше работать, чтобы поднять вас вверх. Соответственно, это приведет к большему сопротивлению и, в свою очередь, нарастит больше мышц", - прокомментировал челлендж девушки мастер-тренер HYROX Джейк Дирден.

Также, он добавил, что кроме ягодичных мышц нагрузку также получают подколенные сухожилия и икры, поскольку они помогают оттолкнуться от земли, что приводит к увеличению силы и мощности, укреплению нижней части тела. Бег вверх гораздо эффективнее прокачивает мышцы, чем спринт на ровной плоскости.

Девушка отметила, если вы хотите достичь такого результата, то лучше выбрать именно этот способ и тратить на тренировки ежедневно всего 20 минут.

"Несмотря на то, что я бегаю по ровной дороге, я страдаю от постоянной боли в мышцах и суставах. Но во время этих спринтов вверх я заметила, что мои колени и подколенные сухожилия чувствуют себя достаточно хорошо. Тренировки на холмах позволяют минимизировать риск травм, поскольку наклон холма вызывает более короткий шаг, что уменьшает силу, действующую на ваше тело", - пояснила спортсменка.

Но, для того, чтобы бежать вверх, нужно придерживаться правильной осанки, смотреть перед собой, немного наклониться вперед и активно работать руками.

"Также поднимайте колени выше, чем на ровной земле, и хорошо оттолкнитесь. Это увеличит мощность и приведет к более сильному и эффективному шагу", - добавил тренер Дирден.

Как ранее писал УНИАН, тренер дал 10 действенных советов, как проходить по 10 000 шагов в день легко и просто. Необходимо ставить реалистичные цели, менять маршруты и пить больше воды.

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