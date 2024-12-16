По словам эксперта, фольга является удобной в использовании, однако может быть опасной, в том числе и во время приготовления блюд.

Алюминиевая фольга является одним из главных кухонных принадлежностей, поскольку она прочная, доступная и универсальная, поэтому ее используют для различных целей: от выпекания до хранения продуктов. В то же время возникает вопрос, безопасна ли она и, можно ли использовать ее неправильно. Об этом рассказала шеф-кондитер Кэти Розенхаус для Southern Living.

Несмотря на то, что алюминиевая фольга всегда может выручить, ее неправильное использование может быть угрожающим для здоровья, ухудшить качество продуктов и даже повредить бытовую технику, отмечает эксперт.

Избегайте использования алюминиевой фольги с кислыми продуктами

По ее словам, следует избегать использования алюминиевой фольги с кислыми продуктами, к примеру, с блюдами на основе томатов или уксуса, цитрусовые или маринады, содержащие цитрусовые соки.

Видео дня

"Кислые ингредиенты могут разъедать фольгу, вызывая вымывание алюминия в пищу, что может привести к металлическому привкусу. Хотя организм может перерабатывать небольшое количество алюминия, чрезмерное воздействие со временем может быть связано с такими проблемами для здоровья, как нейротоксичность или повышенный риск болезни Альцгеймера", - предупредила Розенхаус.

Не заворачивайте еду для длительного хранения

По словам шеф-повара, длительный контакт с влагой, кислотами или солями приводит к разрушению фольги, в результате чего алюминий просачивается в пищу. Это может повлиять на вкус продуктов и со временем вызвать потенциальные проблемы со здоровьем.

"Вместо этого выбирайте стеклянные, керамические или нержавеющие контейнеры для хранения кислых продуктов, а для замораживания используйте пакеты для замораживания или герметичные пластиковые контейнеры. Эти материалы не взаимодействуют с пищей, сохраняя ее вкус и безопасность", - рекомендует эксперт.

Она добавила, что еще одним недостатком использования фольги для хранения является то, что она не обеспечивает герметичность. Поэтому без надлежащего барьера влага может выходить, из-за чего продукты высыхают и теряют свою свежесть.

Не используйте алюминиевую фольгу в микроволновой печи

Использование фольги в микроволновой печи является опасным, поэтому его всегда стоит избегать, ведь фольга - это металл, поэтому микроволны отражаются от нее, вызывая искры или даже небольшие пожары.

"Это может повредить внутреннюю часть микроволновой печи, привести к неравномерному приготовлению пищи и представлять значительную пожарную опасность. Вместо этого используйте контейнеры, пригодные для использования в микроволновой печи, или пергаментную бумагу для накрывания и приготовления пищи на пару", - отметила Розенхаус.

Избегайте прямого контакта с пламенем

Несмотря на то, что вам может нравиться использовать алюминиевую фольгу на гриле, фольга не предназначена для длительного прямого воздействия открытого пламени.

"Хотя она имеет температуру плавления 1220°F (660 ℃), длительное воздействие прямого пламени (например, на гриле) может привести к тому, что фольга ослабнет, расплавится или сгорит. Это может привести к выделению токсичных паров или частиц, а выщелоченный алюминий может попасть в вашу пищу, создавая со временем риски для здоровья. Особенно это касается обычной фольги, которая тоньше и менее пригодна для интенсивного нагрева, чем сверхпрочная фольга", - предупредила шеф-кондитер.

Не используйте алюминиевую фольгу в качестве крышки для приготовления пищи

Несмотря на то, что использование фольги в качестве крышки может быть удобным, она не является эффективной заменой полноценной крышки, ведь не создает герметичности, в результате чего влага теряется и увеличивается время приготовления.

"Плохое сохранение тепла по сравнению с плотно прилегающей крышкой делает ее непригодной для длительного приготовления в духовке, особенно для кислых блюд. Для лучшего результата используйте плотно прилегающие крышки или крышки, которые могут удерживать влагу и тепло", - советует эксперт.

Не используйте ее для выпекания

Высокая проводимость фольги может привести к тому, что печенье и другая выпечка подрумянится на дне очень быстро. Также если кислые ингредиенты касаются фольги, то она может придать блюду металлический привкус.

Кроме того, фольга легко может порваться во время использования, что тоже может быть опасно.

"В отличие от силиконовых ковриков для выпечки или биоразлагаемой пергаментной бумаги, фольга не разлагается и не пригодна для повторного использования. Выбирайте силиконовые коврики или пергаментную бумагу, которые более равномерно распределяют тепло и лучше подходят для получения стабильных, качественных результатов выпекания", - подчеркнула Розенхаус.

Не используйте ее для выстилания дна духовки

По словам специалиста, фольга отражает тепло, что может нарушить регулирование температуры в духовке и привести к перегреву. Также избыток тепла может привести и к другим проблемам.

"Избыток тепла может повредить термостат и нагревательные элементы духовки, что приведет к неточным температурным показателям и возможным необратимым повреждениям, а также к риску пожара", - добавила эксперт.

Утилизируйте алюминиевую фольгу правильно

Алюминиевая фольга на 100% пригодна для вторичной переработки и может перерабатываться много раз без потери качества.

"Переработка фольги помогает уменьшить количество отходов и минимизирует спрос на производство алюминиевого сырья - процесс, который потребляет примерно на 95% больше энергии, чем переработка имеющегося алюминия, и вызывает значительные выбросы парниковых газов, таких как углекислый газ. Кроме того, алюминий не разлагается на свалках, что приводит к долговременному загрязнению окружающей среды", - подчеркнула шеф-кондитер.

По словам автора материала, чтобы обеспечить переработку фольги, обязательно нужно очистить ее от остатков пищи. Сомните ее в шарик и соедините меньшие куски с большими, чтобы предотвратить ее пропуск во время сортировки на перерабатывающих предприятиях.

Старайтесь не использовать слишком много фольги

"Разумное использование алюминиевой фольги может уменьшить количество отходов, сохранить ресурсы и ограничить воздействие на окружающую среду. Вместо того, чтобы полагаться на фольгу для одноразового использования, подумайте о переходе на более устойчивые альтернативы, такие как многоразовые контейнеры или обертки из пчелиного воска для хранения продуктов, пергаментная бумага или силиконовые коврики для выстилания противней, а также плотно прилегающие крышки или силиконовые крышки для герметизации кастрюль, сковородок и остатков пищи", - советует Розенхаус.

Другие советы экспертов

Ранее эксперт по стирке рассказал, как правильно дезинфицировать одежду из секонд-хендов. В частности он назвал 3 способа, как сделать такие вещи чище и безопаснее для ношения.

Также стало известно, как отбелить вещи без помощи уксуса. Эксперты в таком случае советуют использовать лимонную кислоту, которая может сделать ваши простыни ярче и снова белыми.

Вас также могут заинтересовать новости: