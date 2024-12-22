Пергамент можно повторно использовать для других целей.

Пергаментная бумага имеет множество полезных функций, хотя обычно ее просто используют для выпекания десертов.

Кэти Розенхаус - шеф-кондитер и автор кулинарных статей с более чем 15-летним опытом - рассказала изданию southernliving, сколько раз можно использовать пергамент и какие его виды бывают.

Пергаментная бумага - это антипригарная бумага, обработанная силиконом. Благодаря этому она становится водостойкой и способна выдерживать высокие температуры. Ее делают из целлюлозных волокон, которые затем дополнительно обрабатывают создавая тот самый защитный слой.

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Чем пергамент отличается от фольги и вощеной бумаги

Пергаментная бумага безопасна для использования в духовке при температуре до 230 градусов. Она антипригарная и водонепроницаемая, что делает ее идеальной для выпечки и жарки.

Вощеная бумага не является термостойкой и в духовке расплавится. Но она подходит для разделения слоев выпечки и раскатывания теста.

Алюминиевая фольга является влагостойкой и термостойкой, но не антипригарная. Она подходит для гриля, но пергамент заменить не может.

Можно ли повторно использовать пергаментную бумагу

По словам Розенхаус, пекари часто повторно используют листы пергаментной бумаги, когда это возможно. Это экономит деньги и уменьшает количество отходов. Хотя пергаментная бумага обычно предназначена для одноразового использования, ее можно использовать повторно при соответствующих обстоятельствах.

Чтобы она годилась для этого, на пергаменте не должно быть жирных пятен, больших ожогов или разрывов. Тип пищи, которую вы приготовили, также имеет значение. После раскатывания теста вы можете выпекать на пергаменте выпечку. Однако после лосося выстелить пергамент для пирога будет ошибкой.

Если он потемнел или подгорел по краям после высокой температуры, также лучше выбросить.

Как правильно повторно использовать пергаментную бумагу

Чтобы получить максимальную пользу от ее антипригарных и термостойких свойств, помните об этих советах:

Протрите: если на вашей пергаментной бумаге нет жирных пятен, но на ней есть крошки или кусочки пищи, просто вытрите ее сухим бумажным полотенцем или тканью.

Полностью охладите: убедитесь, что ваша пергаментная бумага полностью остыла, прежде чем складывать ее вместе с другими листами для хранения.

Положите слои на противень: чтобы использованная пергаментная бумага оставалась аккуратной и ровной, сложите листы на чистый противень.

Избегайте смешивания вкусов: бумагу, используемую для печенья, следует использовать для другой партии десерта, а листы, используемые для соленых блюд, следует хранить отдельно.

Выпекайте, а затем используйте для хранения: увеличьте полезность пергаментной бумаги, выпекая на ней, а затем нарезая ее для прослоек между выпечкой или заворачивая пищу для кратковременного хранения.

Если вы не используете пергамент или ищете ему альтернативу, то отличным вариантом будет силиконовый коврик. Его можно мыть и использовать много раз. Однако со временем он может впитывать запахи или загрязняться.

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