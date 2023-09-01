Профессиональная уборщица объяснила, почему у нее дома никогда не было бы определенных вещей, на которые мы привыкли полагаться чуть ли не каждый день.

Есть много вещей, на которые мы привыкли полагаться в повседневной домашней рутине. К примеру, посудомоечная машина, которая существенно облегчает жизнь, поскольку не приходится тратить время на мытье каждой тарелки и чашки.

Однако профессиональная уборщица Либби Денни, которая наводит порядок в домах клиентов более 10 лет, не согласилась бы с нахождением ряда популярных в быту вещей в ее доме, пишет Mirror. В частности, в ее доме никогда бы не было посудомоечной машинки, туалетного ершика и деревянного сиденья для унитаза.

К списку предметов, которые, по ее словам, чрезвычайно негигиеничны и требуют лишнего времени на обслуживание, она отнесла также ковры в коридорах, горизонтальные жалюзи ичерные краны на раковинах, которые со временем могут выглядеть "потрепанными".

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"Я бы посоветовала отказаться от всех этих предметов – большинство из них просто негигиеничны, а другие требуют тщательного обслуживания. В нашей жизни достаточно стресса. Я не рекомендую деревянную кухню. Это рабочая поверхность. Ее придется много обслуживать и постоянно шлифовать. Кроме того, вода и бактерии могут проникнуть в нее – она может даже заплесневеть, если установлена возле крана", – пояснила женщина.

Проблемными Либби также называет посудомоечные машины. И вот почему:

"Если ее не чистить или не обслуживать должным образом, она начинает пахнуть и накапливать грязь по бокам – я предпочитаю мыло и воду", – отметила она.

В целом "грязный" список Либби выглядит так:

Деревянные кухонные столешницы. "Избегайте любой ценой – источник плесени и грязи".

Черные краны. "Они могут сколоться и поцарапаться – отдайте предпочтение нержавеющей стали".

Коврик в прихожей. "Будет грязн – -выберите ламинат или плитку".

Деревянное сиденье для унитаза. "Заменить, заменить, заменить. Выберите пластик".

Посудомоечная машина. "Если вы не будете обслуживать ее, она станет просто отвратительной. Немного мыла и воды хорошо отмоют тарелки".

Что угодно с глянцевым покрытием. "Я допустила эту ошибку, это требует слишком большого ухода, чтобы поддерживать порядок – вы видите каждое пятно на поверхности. Выбирайте матовое покрытие".

Туалетная щетка. "Выбросьте это – это просто отвратительно. Вместо этого добавьте немного отбеливателя и оставьте на несколько минут".

Отдельно стоящая ванна. "Накапливается пыль. Еще хуже, если она стоит у стены, за ней нельзя убрать".

Горизонтальные жалюзи. "На них очень часто нужно вытирать пыль – вам не нужны эти хлопоты".

Также она поделилась ценным советом о том, как поддерживать чистоту в доме. Он заключается в том, чтобы постоянно избавляться от ненужных вещей.

"Если вещь не использовалась в течение шести месяцев, она должна уйти. Все это поможет остановить накопление пыли, а вы вместо уборки сможете отдохнуть", – резюмировала она.

Туалетные правила семьи заставили няню уйти с работы: что требовали

23-летняя девушка, работающая няней, уволилась с работы, когда услышав "отвратительные туалетные правила" новых клиентов.

Она согласилась посидеть с детьми одной семьи. Девушка призналась, что родители выдвинули довольно отвратительное требование. Двое детей были приучены к горшкам, для третьего родители решили попробовать тканевые подгузники.

Родители сказали няне, что она должна соскрести кал в унитаз, когда ребенок сходит в туалет, а также постирать подгузники. Девушка отказалась и предложила воспользоваться одноразовыми подгузниками или оставить тканевые до прихода родителей, чтобы те постирали их сами. На это семья заявила, что просит уважать их "туалетное право".

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