Пожалуй, нет хозяек, которые хотя бы раз в жизни не сталкивались с проблемой пожелтевшей ванны. Одни отдают предпочтение дорогим современным средствам, полагая, что бытовая химия идет в ногу со временем, а это значит, что чем дороже средство - тем оно эффективнее.
Другие предпочитают народные методы наших мам и бабушек, считая, что не стоит изобретать велосипед и все новое - это хорошо забытое старое. Третьи же, прежде чем кинуться в омут с головой и начать скупать все рекламируемые продукты, предпочитают во всем кардинально разобраться и только после этого делать выбор в пользу того или иного средства.
- Как очистить ванну от застарелого налета - самые бюджетные способы
- Как убрать ржавчину - самый простой способ
- Как бороться с налетом - лайфхак
Раньше мы писали о том, как убрать запах в туалете, а сегодня расскажем вам, как просто быстро и эффективно отмыть ванну от желтизны и грязи без особых затрат.
Как очистить ванну от застарелого налета - самые бюджетные способы
Для того, чтобы отбелить ванну, не всегда имеет смысл покупать дорогостоящие моющие средства. Элементарное знание химии поможет вам справиться с этой задачей с наименьшими потерями. Все что вам нужно для отбеливания - это полностью обезжирить поверхность перед уборкой.
В самом процессе избавления от грязи помогут:
- Обычная пищевая сода - хорошо вымойте ванну, после чего в мисочке 3-4 столовые ложки соды смешайте с 2 ложками воды. Этой кашицей натрите всю ванну и оставьте на 20-30 минут. Не стоит перед процедурой вытирать ванну насухо - это совершенно не повлияет на результат очистки.
Спустя 20-30 минут смойте всю соду теплой проточной водой. Если загрязнения не были критичными, ваша ванна снова будет белоснежной.
- Белизна - когда наши мамы не знали, как отмыть ванну от въевшейся грязи в домашних условиях, а химическая промышленность не баловала хозяек особым выбором моющих средств, для отбеливания ванны часто использовали обычную белизну. Ванну мыли, вытирали насухо, обязательно закрывали пробкой слив и с помощью губки наносили белизну на ванну.
Через 20-30 минут ванну мыли теплой водой. Это средство действительно рабочее, но есть несколько важных моментов, а которых нужно знать. Во-первых, белизна, как и любое другое отбеливающее средство - это хлорсодержащий раствор. Отбеливание происходит именно на счет хлора. А это значит, что при применении этого раствора, как минимум в ванной и коридоре будет стоять едкий запах хлорки. Если в семье есть маленькие дети, животные и люди с астмой или другими проблемами дыхательных путей - в момент применения отбеливателя их не должно быть дома.
Также учтите, что хлор - едкое вещество, и его использование без защитных резиновых перчаток категорически запрещено, иначе вы рискуете получить серьезные раздражения кожи.
Ну и наконец, есть мнение, что отбеливатель может повредить эмаль в ванной. Поэтому, если у вас старая ванна, которой уже нечего терять, и отбелить ее другими способами не получается - смело используйте отбеливатель. Но если вы только планируете покупать ванну - поинтересуйтесь у производителя или продавца, какие средства лучше использовать для данной модели.
- Перекись водорода - еще один способ, как сделать ванну белоснежной - использовать смесь перекиси и нашатырного спирта в соотношении 1:3. То есть на 100 грамм перекиси нужно брать 300 грамм нашатыря. Этим раствором натирается заранее насухо вытертая ванна. Спустя 30 минут ванну моем теплой водой. Способ рабочий, однако, как и в случае с отбеливателем, учитывайте наличие едких составляющих.
Смесь будет выделять едкий запах и ее нельзя использовать, если поблизости есть дети, животные или люди с проблемами дыхательных путей.
Как убрать ржавчину - самый простой способ
Как правило, следы ржавчины появляются на ванной в местах, где подтекает сместитель. Постоянно капающая вода и становится причиной появления рыжей полосы на эмали. Если вы не знаете, чем отмыть ванну от желтизны - начните с главного.
Первое, что нужно сделать - это решить проблему с краном или сместитетем. Не хотите, чтобы был рыжий след - вызовите сантехника и почините кран.
Когда проблема капающей воды будет устранена, вымойте ванну, вытрите ее насухо. Теперь берем 100 грамм пищевой кальцинированной воды, добавляем 50 мл. воды. Натираем этой смесью ванну и даем соде подсохнуть. Через 10-15 минут смазываем стенки ванны уксусом. Не стоит лить уксус в ванну из бутылки. Просто налейте его в мисочку и при помощи губки нанесите на поверхность ванной. Вы увидите химическую реакцию в виде выделения большого количества пены, которая и очистит поверхность ванны от пятен.
Как бороться с налетом - лайфхак
Если вы не знаете, как очистить ванну от налета - начните с самого простого. Для начала, минимизируйте все факторы, которые ведут к появлению пятен на поверхности эмали. Поверьте, это проще, чем может показаться на первый взгляд. По большому счету, все что нужно для того, чтобы ванна как можно дольше оставалась белоснежной - это каждый раз после приема душа вытирать ее насухо.
Разумеется, если семья большая и кто-то постоянно открывает в ванной кран, регулярно вытирать поверхность насухо - нереально. Но если вы заведете дома правило делать это хотя бы перед сном, то вам не придется покупать средства для снятия налета. На сухой поверхности налет не образуется.