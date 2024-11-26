Есть вопрос, который якобы дает понять интервьюеру, что вы серьезно настроены работать и превосходить его ожидания, узнали журналисты.

Есть то, что нельзя говорить на собеседовании, а есть и вопрос, который стоит поставить.

Американка Кэтрин Локхарт в Instagram поделилась, что есть вопрос, который ее якобы никогда не подводил во время общения с работодателями. Ставить вопросы уместно, например, когда сам интерьер во время общения с кандидатом на должность, спрашивает, хочет ли тот что-либо спросить.

По словам девушки, благодаря одному вопросу она может лучше понять, чего от кандидата ожидает работодатель.

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Локхарт утверждает, что ставила на собеседованиях такой вопрос:

"Как выглядит совершенство в этой роли?".

Жительница США добавила, что благодаря такому вопросу интервьюер имеет возможность детальнее рассказать, какие повседневные функции человек должен выполнять на должности, которая пока еще вакантная.

Кроме того, такой вопрос якобы "дает интервьюеру понять, что вы серьезно настроены работать и превосходить его ожидания".

Интересные новости о собеседованиях - что сообщалось

Ранее генеральный директор компании Woof Даниэль Гаарбургер посоветовал быть честными во время собеседования. Управленец также говорил, что стоит быть спокойными, прямыми и четкими.

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