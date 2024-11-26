Основатель Microsoft отметил, что работодателям важно, чтобы потенциальный сотрудник искренне верил в компанию.

Собеседования на работу для некоторых людей могут показаться слишком сложными, но есть несколько способов увеличить свои шансы на успех. Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, как нужно отвечать на вопрос о желаемой зарплате, пишет Unilad.

В издании отметили, что некоторые собеседования напоминают "минные поля". Один неправильный ответ может определить судьбу кандидата на должность.

Работодатели довольно часто интересуются у потенциальных сотрудников, какую заработную плату они хотят получать. По словам Гейтса, на этот вопрос можно ответить так, чтобы выделиться среди других кандидатов.

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"Я надеюсь, что пакет опционов будет хорошим. Я способен рисковать и считаю, что у компании большое будущее, поэтому я предпочитаю получать опционы на акции даже больше, чем денежную компенсацию", - рекомендует отвечать основатель Microsoft.

Гейтс объяснил, что кандидатам стоит показать работодателям, что они не собираются отсупать. Так они демонстрируют, что рассматривают различные варианты заработной платы, даже если они не предлагаются.

Кроме того, такой ответ может стать сигналом для работодателя о том, что потенциальный сотрудник искренне верит в компанию, добавили в издании. Также такой подход демонстрирует уверенность кандидата в собственных способностях.

Гейтс считает, что эту идею можно легко адаптировать для любой компании, в которой существует система премирования.

Другие советы для успешного собеседования

Ранее мужчина рассказал о странной тактике на собеседовании, которой придерживается его босс, когда опрашивает людей. Он отметил, что так можно проверить, знает ли человек свои границы.

Кроме того, менеджер рассказал о секретном тесте на хобби, которое он проводит на каждом собеседовании. По словам эксперта, возможно, претендент не особо интересуется этим хобби, но по его реакции можно увидеть, как он реагирует на вопрос.

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