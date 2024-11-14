В этом ответе откровенно говорится: "Я не знаю, что, черт возьми, я здесь делаю".

Генеральный директор компании Woof Даниэль Гаарбургер рассказал о худшем ответе на собеседовании, который он когда-либо слышал. По его словам, в нем откровенно сказано: "Я не знаю, что, черт возьми, я здесь делаю". Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что Гаарбургер всегда задает кандидатам на работу простой, распространенный вопрос на собеседовании: как выглядит ваша повседневная жизнь? Один из ответов, который оттолкнул работодателя, был таким: "Жизнь - это горячий беспорядок прямо сейчас. Это довольно дико".

"Я подумал: ну, это не то, с чего нужно начинать собеседование. Так что это прошло не слишком хорошо. Это как будто он откровенно сказал: "Я не знаю, что, черт возьми, я делаю", - говорит Гаарбургер.

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Он советует во время собеседования быть честными. Врать о том, кем вы являетесь и на что способны, в том числе в своем резюме, не просто неэтично - если это разоблачат, вас, скорее всего, не возьмут на работу.

Он также рекомендует независимо от того, что вы говорите, сохранять свое поведение и язык тела неизменными во время собеседования. Это свидетельствует об уверенности и четких коммуникативных навыках, что оставляет неизгладимое впечатление:

"Когда вы чувствуете себя спокойным, прямым и четким, а не когда начинаете болтать, отвлекаться и перескакивать через пункты".

Другие советы по поведению на собеседовании

Ранее УНИАН сообщал, какой вопрос задает Илон Маск во время каждого собеседования, чтобы выявить лжеца. Он спрашивает: "С какими самыми сложными проблемами вы имели дело, как с ними справлялись и как принимали решения в ключевые моменты?".

По словам миллиардера, ответа на этот вопрос обычно достаточно, чтобы дать ему "очень хорошее ощущение о ком-то", при этом он даже может выявить, врут ли ему.

Также мы писали о "тесте на чашку кофе" во время собеседования. Бизнесмен Трент Иннес откажет в трудоустройстве всем, кто его провалит.

В конце собеседования он всегда обращает внимание на то, забирает ли кандидат свою чашку обратно на кухню. Смысл теста в том, что если человек не отнесет чашку обратно, он не подходит для компании.

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