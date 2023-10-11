Сколько дней можно спать в пижаме, не меняя, и почему ее лучше не класть под подушку.

Большинство людей уверены, что пижаму нужно стирать тогда, когда видно, что она несвежая. Но это не так. Как часто нужно менять пижаму в холодное время года и летом, нужно ли ее стирать каждый день или будет достаточно раза в месяц - рассказываем в материале.

Нужно ли стирать пижаму каждый день

Возможно, вы удивитесь, но ответ - нет, говорят эксперты. Вероятно, есть те, кто стирает пижаму очень часто, как и те, кто делает это редко. Но необходимости стирать одежду для сна ежедневно, как таковой, нет - если только она не испачкана, не воняет и не пропитана потом. В противном случае такая ежедневная стирка - это пустая трата воды и электричества.

Как понять, когда нужно стирать пижаму

Менять пижаму на свежую нужно не тогда, когда она явно грязная или плохо пахнет, а после каждых двух-трех ношений, советуют эксперты.

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Нужно ли стирать пижаму каждый день летом? В жаркую погоду пижаму следует стирать чаще, так как мы потеем, а пот может вызвать размножение бактерий и появление запаха. Оптимально - стирать через день. Между стирками одежду для сна можно просто вывешивать на воздухе, к вечеру она освежится. Но вот класть ее под подушку - не самая лучшая идея, так как бактерии и микробы остаются на пижаме.

Зачем нужна частая стирка пижамы

Не забывайте, что чаще всего пижаму мы носим в течение 8 часов каждую ночь (а некоторые даже днем), поэтому если одежду для сна стирать недостаточно часто, то это приводит к размножению бактерий и влияет на качество сна. Кроме этого, несвежая пижама может также стать причиной раздражения кожи - ведь многие не надевают под нее другого белья. Такая близость к коже и интимным частям в течение нескольких часов делает пижаму просто рассадником микробов и бактерий.

Хорошая привычка - принимать душ перед сном. Таким образом мы смываем с себя грязь, бактерии и аллергены, которые могли подцепить за день и надеваем пижаму на чистое тело - это позволяет дольше сохранить ее свежесть и стирать немного реже.

Как стирать пижамы правильно? Проверьте ярлык на вашей пижаме - и стирайте ее при самой высокой температуре, которую выдерживает ткань. Это обеспечит наиболее гигиеничную чистку.

Какую пижаму лучше выбрать

Самой гигиеничной считается пижама из натуральных тканей - например, из хлопка. Такие хорошо пропускают воздух, поэтому бактерии и пот в них скапливаются медленнее, чем в искусственных тканях, таких как полиэстер. Кроме этого, хлопок - очень прочен и выдерживает стирку при высокой температуре.

Еще один хороший вариант для пижамы - бамбук. Он тоже хорошо пропускает воздух и обладает эффективными терморегулирующими свойствами, что позволяет сохранять тепло зимой и прохладу летом. Также бамбук антибактериальный и гипоаллергенный и не впитывает запахи.

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