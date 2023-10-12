Рассказываем, как часто рекомендуется стирать полотенца и что будет, если нарушить правило.

Эксперты по чистоте и опытные хозяйки знают, как часто менять полотенце для тела и лица - каждые 3 дня. Однако это не универсальный совет, ведь существует тонна нюансов. УНИАН выяснил все подробности - узнайте о них и вы.

Сколько раз в неделю стирать полотенца на самом деле

Правило, как часто стирать полотенца, не может быть использовано одинаково для всех - процесс очищения зависит от следующих факторов:

количество человек в доме;

наличие или отсутствие отдельных полотенец для лица и тела;

частота купаний;

уровень влажности в ванной комнате.

В корне неверно считать, что если вы чистым краем полотенца вытерли определенный участок тела, то провели гигиеническую процедуру правильно. На самом деле, несвежее полотенце грязное везде, поэтому как только оно приобретает неприятный запах и вид - отправляйте его в машинку.

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Сколько раз в неделю нужно менять полотенце - точные сроки

Такой интимный предмет необходимо постоянно держать в чистоте, поэтому важно запомнить, как часто рекомендуется стирать полотенца:

для лица - 1 раз в 2 дня;

- 1 раз в 2 дня; для ног, рук и тела - 1 раз в 3 дня;

- 1 раз в 3 дня; для интимных частей тела - каждый день.

Немногие понимают, что будет, если не стирать полотенца своевременно. К примеру, регулярное вытирание лица грязным полотенцем приведет к возникновению акне и прыщей. Остальное тело будет источать зловоние даже после душа, ведь вы пользовались несвежим куском ткани.

Также важно иметь запасные комплекты полотенец, тогда у вас не будет недостатка в необходимых предметах гигиены. Помните о том, что полотенцем для лица нельзя вытирать ноги и наоборот, иначе бактерии размножатся и станут причиной проблем со здоровьем и внешностью.

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