Есть несколько пород, которые стоит рассмотреть, если ваш дом имеет небольшую площадь.

Часто люди ищут собаку, которая может спокойно и счастливо жить в квартире или маленьком домике. И некоторые породы действительно неплохо чувствуют себя в таких условиях.

Daily Paws поговорило с ветеринаром Деннисом Риорданом из ветеринарной клиники Риордана в Де-Мойне, Айова. Издание назвало 26 лучших собак для квартиры.

Бишон фризе

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Одна из самых приветливых и очаровательных пород на планете – бишон фризе. Это веселый и счастливый любимец людей, который легко может стать одной из лучших квартирных собак. Они с удовольствием проводят долгие часы, спокойно лежа на диване. При весе около 15 фунтов (6,8 кг), они не будут держать ваших соседей снизу в напряжении.

Грейхаунд

Кажется нелогичным, что самый быстрый представитель собачьего мира попал в список лучших домашних собак. Но вот в чем секрет: у них есть две скорости – спринтерская и дремотная. Поэтому пока они с радостью будут подчеркивать ваш активный образ жизни в выходные и по вечерам, жизнь в вашем городском доме все равно должна быть спокойной и беззаботной. Грейхаунды невероятно неприхотливы в уходе, поэтому они прекрасно подойдут для занятых людей, которые хотят тратить свое ограниченное время на веселые развлечения.

Кавалер кинг Чарльз спаниель

Владельцы спаниеля кавалер кинг Чарльз скажут вам, что эти замечательные маленькие собачки – идеальны для дома. Тихие, спокойные и неприхотливые, но невероятно умные, глубоко преданные маленькие собачки являются дружелюбными и достаточно маленькими, чтобы легко поместиться даже в студии.

Бульдог

Эти крепкие собаки, возможно, не покажутся вам лучшими домашними любимцами из-за их сурового вида и тяжелого костяка, но бульдоги, как правило, чрезвычайно дружелюбные собаки, которые хорошо приспосабливаются к жизни в квартире. Однако следует учесть несколько предостережений: бульдоги могут тяжело переносить перепады высоких температур из-за своей плоской морды. И если они не обучены не подавать сигнал тревоги лаем, ваши соседи точно будут знать, что они живут рядом.

Бостонский терьер

Эта порода стала одной из лучших квартирных собак благодаря идеальному сочетанию размера, темперамента и неприхотливости в содержании. Почти всегда дружелюбные, бостонские терьеры также достаточно малы, чтобы иметь возможность играть в помещении и не раздражать соседей снизу, пока они это делают.

Итальянский грейхаунд

Итальянский грейхаунд примерно на 20 процентов меньше своих гончих сородичей – он меньше, легче и даже тише их. Хотя итальянские грейхаунды не такие ленивые, как гончие, и весят около 10 килограммов, они входят в список лучших квартирных собак, поскольку не требуют особого ухода и достаточно тихие, поэтому не создают неудобств.

Бассет-хаунд

Стойкие и преданные компаньоны, бассет-хаунды являются одними из лучших домашних собак благодаря низкой потребности в физических нагрузках. Одной хорошей прогулки в день будет достаточно, чтобы ваш бассет-хаунд чувствовал себя здоровым и счастливым, а остальное время он будет вполне доволен вздремнуть на собачьей кровати или немного поиграть на ковре в гостиной. Потенциальными проблемами могут быть склонность к слюнотечению и громкий голос.

Чихуахуа

Чихуахуа – несомненно, лучшая домашняя собака, которая поместится даже в самой маленькой студии в центре города. Благодаря небольшому размеру, они нуждаются в меньших физических нагрузках (в целом они довольно неприхотливы в содержании). Но они могут быть лающими.

Котон де Тулеар

Эта собака-компаньон – одна из лучших домашних собак для пенсионеров, людей с инвалидностью и тех, кто работает дома. Лай никогда не будет проблемой для этих спокойных, веселых собак. Они, как правило, очень мало линяют и хорошо переносят путешествия, если вы решите на некоторое время уехать из города.

Басенджи

Вопреки распространенному мнению, басенджи не являются абсолютно молчаливой собакой. Вместо лая они издают странное хрюканье. Басенджи очень легко линяют и имеют "кошачий" характер. Однако имейте в виду, что их может быть несколько сложно дрессировать, они обладают высокой подвижностью, а это означает, что они лучше всего подходят для терпеливых людей, которые имеют доступ к ближайшему парку для собак или беговым дорожкам.

Французский бульдог

Казалось бы, созданные для квартир, французские бульдоги уже давно стали любимцами городских жителей. Они небольшие, не склонны много лаять и очень редко линяют – все это делает их идеальными для жизни в квартире. Как дополнительный бонус, быстрая прогулка – это все, что им нужно для физических упражнений. Когда они не играют на ковре в гостиной, эти маленькие милашки с удовольствием выполняют роль собачки на коленях или дремлют в теплом уголке на полу.

Ши-тцу

Ши-тцу были созданы для квартирной жизни. В конце концов, они были выведены, по сути, как комнатные собаки, жившие с древнекитайскими королевскими особами в течение тысячелетий. При весе 9-16 фунтов (4-7 кг), они прекрасно подойдут для любой квартиры и будут нуждаться в ежедневных неспешных прогулках.

Мопс

Мопсы – настоящие собаки-компаньоны, которые любят прижиматься к дивану. Пожалуй, единственное, что они любят больше – это еду. Это неприхотливые собаки, которые прекрасно чувствуют себя в небольших помещениях благодаря минимальным потребностям в физической активности, но им все равно нужны определенные физические упражнения, чтобы не набрать лишний вес. Хотя эта порода вряд ли станет проблемным лаем, вам придется привыкнуть к сопению и храпу, вызванных их короткими дыхательными путями (как у бульдогов).

Такса

Таксу легко узнать по коротким лапам и длинному телу. Они прекрасно чувствуют себя в квартирах и небольших помещениях, особенно тех, где нет ступенек. Возможно, вам придется установить пандусы, чтобы они могли добраться до кроватей и диванов – это поможет предотвратить травмы при прыжках вниз. Несмотря на то, что таксы – любящие компаньоны, они имеют вспыльчивый характер, который можно контролировать с помощью тренировок с положительным подкреплением.

Гаванский бишон

Эти пушистые маленькие собаки – милые, игривые и общительные компаньоны, которым не нужно много места, чтобы быть счастливыми и здоровыми. Обычно они довольствуются тем, что сидят у вас на коленях или нежно играют в вашем доме, но гаваны часто лают, чтобы предупредить вас о чем-то, что происходит снаружи.

Йоркширский терьер

Йорки – популярные собаки, известные своей шелковистой шерстью и преданностью своим хозяевам. Когда они не лежат в своих квартирах, их часто можно увидеть в сумочках и переносках. Эти крошечные щенки процветают в небольших помещениях, но также любят приключения. Они нуждаются в регулярных физических упражнениях, чтобы выплеснуть избыток энергии (это связано с их историей охоты на крыс).

Аффенпинчер

Их имя в переводе с немецкого означает "собака-обезьянка", и нетрудно понять, почему. Эти маленькие собачки смелые, резвые и чрезвычайно милые. Им не нужно много места дома, но они нуждаются в регулярных физических упражнениях, чтобы выплеснуть свою энергию и предотвратить скуку.

Мальтийскаяболонка

Мальтийская болонка – это маленькая белая собака с мягкой пушистой шерстью (хотя многие хозяева подстригают ее, чтобы она была короткой и пушистой). По сути, они были выведены как домашние собаки и предпочитают проводить время со своими хозяевами, но они все равно имеют много энергии и нуждаются в регулярных физических нагрузках. Лай может стать проблемой, если его не обуздать с помощью тренировок.

Пудель

Пудели бывают трех размеров. Маленькие игрушечные и миниатюрные вариации идеально подходят для жизни в квартире, но даже большие стандартные пудели могут процветать в небольших помещениях, если им позволяют ежедневно гулять на свежем воздухе. Это очень умные собаки, которые нуждаются в занятиях, чтобы занять свой ум, и любят проводить время со своими спутниками-людьми. Их кудрявую шерсть можно коротко подстричь или отрастить, чтобы она стала более пушистой.

Бедлингтон терьер

Бедлингтон-терьер – это порода собак малого и среднего размера, которая очень похожа на маленького ягненка. Это дружелюбные и ласковые собаки, которые могут хорошо ладить практически с кем угодно. Квартиры и небольшие помещения для них не проблема, но эта порода требует много физических нагрузок и склонна к лаю, поэтому обязательно обеспечьте им достаточное количество физических упражнений и умственной стимуляции.

Бивер-терьер

Бивер-терьер – это новая порода собак, которая была изобретена после того, как у мамы йорка родились уникальные на вид щенки. Они похожи на своих сородичей, за исключением окраса. Биверы могут лаять, если их не научить контролировать это, и нуждаются в регулярных физических упражнениях, чтобы оставаться счастливыми и здоровыми. Этих щенков может быть трудно найти, поскольку они очень новые – вы можете оказаться в списке ожидания заводчика, прежде чем сможете их приобрести.

Китайские хохлатые

Хотя эти маленькие щенки часто соревнуются за звание самой уродливой собаки в мире, они обладают необыкновенной миловидностью, которая очаровывает сердца. Китайские хохлатые могут быть бесшерстными (хотя на голове и хвосте у них все еще есть пучки шерсти) или пушистыми, с длинной, мягкой шерстью по всему телу. Это спокойные, тихие собаки, которые не нуждаются в больших физических нагрузках. Поскольку они легкие на подъем и не считаются большими лайками, ваши соседи будут вам благодарны.

Вельш-корги пемброк

Вельш-корги пемброк – это пастушья порода среднего размера, известная своими короткими корявыми лапами. Это относительно активные собаки, но они могут хорошо чувствовать себя в квартирах и небольших помещениях, если вы обеспечите им достаточное количество ежедневных упражнений, чтобы высвободить их энергию и развить их ум. Известно, что они очень голосистые, поэтому поработайте над дрессировкой, чтобы предотвратить лай, который может мешать.

Кардиган вельш-корги

Этот вид тесно связан с пемброком, но имеет определенные черты, которые отличают эту породу от него. Они, как правило, считаются более спокойными, чем пемброки, и могут процветать в квартирах. Однако, как и их братья, они все еще являются пастушьими собаками, которые нуждаются в физических нагрузках и тренировках.

Американский эскимосский шпиц

Американский эскимос – потомок немецкого шпица, известного своей пушистой белой шерстью. Хотя эти собаки достаточно малы, чтобы жить в квартирах и небольших домах, они нуждаются в ежедневных физических нагрузках, чтобы высвободить свою энергию. Эти собаки довольно часто линяют, и их следует ежедневно расчесывать, чтобы поддерживать густую, блестящую шерсть в надлежащем состоянии. Эскимосы процветают в активных семьях и любят проводить время со своими хозяевами.

Австралийский терьер

Австралийские терьеры – это собаки для людей, которые любят активные выходные, живут в квартире и хотят иметь маленькую собаку с кучей энергии. Эти собачки склонны к лаю и требуют много физических нагрузок, но будут рады обниматься после хорошей прогулки или игры. Их шерсть средней длины не требует особого ухода, поэтому используйте дополнительное время, чтобы сосредоточиться на тренировках и интересных занятиях, таких как прогулки и интерактивные игрушки.

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