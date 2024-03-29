"Приймати" можно роды в роддоме, подчеркнул Авраменко.

Когда в украинском языке употреблять слово "брати", а когда "приймати" – момент, в котором люди часто допускают ошибки. Языковед Александр Авраменко все объяснил в эфире "Сніданку з 1+1".

Учитель привел пример: "Команда з Рівного приймає участь у шаховому турнірі". Ошибкой здесь является словосочетание "приймати участь".

Языковед отметил, что "участь" не "приймають", "участь беруть". Также ошибкой не является словосочетание "взяти участь".

"Приймати" можно роды в роддоме, или же в партию принимают", – подчеркнул он.

Итак, правильно приведенное в качестве примера предложение будет звучать так: "Команда з Рівного бере участь у шаховому турнірі".

Другие распространенные ошибки в украинском языке

Многие украинцы путают подснежники и пролески, или же и вовсе считают, что это один и тот же цветок. Однако они выглядят по-разному. Александр Авраменко объяснил, что подснежники появляются первыми и имеют белый цвет, тогда как пролески цветут позже, а цветки у них голубые.

Кроме того, языковед объяснил, можно ли говорить "підводити підсумки". Это калька с русской фразы "подводить итоги". По словам Авраменко, единственными правильным вариантом является словосочетание "підбивати підсумки".

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