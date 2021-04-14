Мужчина обогнал трамвай и бежал перед кабиной движущегося состава.

В Николаеве мужчина бежал перед движущимся трамваем несколько кварталов.

Читайте такжеВ Китае установили первый в мире светофор для верблюдов (фото)Об этом пишет Преступности.НЕТ.

Инцидент попал на видео, снятое регистратором.

Мужчина попытался остановить уже начавший движения трамвай, но не успел.

Он на некоторое время исчез из поля зрения, после чего выбежал на рельсы.

Так он бежал несколько кварталов, успев повернуться и показать водителю неприличный жест.

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Автор: Людмила Жерновская