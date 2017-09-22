С Кличко-младшим произошел курьез в самолете (фото)

В самолете к украинскому боксеру Владимиру Кличко пришла девочка Соня, которая попросила сфотографироваться с ним. Об этом сообщается на Facebook-странице klitschko-brothers.com.

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"Привет, я не знаю, кто ты, но мама хочет, чтобы я с тобой сфотографировалась", - сказал ребенок, подойдя к нему.

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