С Кличко-младшим произошел курьез в самолете (фото)
19:01, 22 сентября 2017Курьёзы
122
Ребенок подошел к Кличко-младшему, не зная кто он, и попросил сфотографироваться, потому что так хочет его мама.
Соня не знала, с кем она фотографируется / фото facebook.com/klitschkobrotherscom/
В самолете к украинскому боксеру Владимиру Кличко пришла девочка Соня, которая попросила сфотографироваться с ним. Об этом сообщается на Facebook-странице klitschko-brothers.com.
Читайте такжеГройсман не узнал Монатика, приняв его за кандидата в депутаты (видео)
"Привет, я не знаю, кто ты, но мама хочет, чтобы я с тобой сфотографировалась", - сказал ребенок, подойдя к нему.
Как сообщал УНИАН, третьего президента Украины Виктора Ющенко на польской границе не узнал пограничник.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter