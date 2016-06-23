Бывший инженер NASA создал гигантский пистолет с присосками (видео)
20:01, 23 июня 2016Курьёзы
1684 0
Марк Робер, проработавший в NASA около семи лет, создал гигантский игрушечный пистолет.
Mark Rober via YouTube
Бывший инженер космического агентства США представил разработанное им "оружие" на своем YouTube-канале.
Читайте такжеВ Британии для ревнивых супругов создали кольца с GPS
По дизайну пистолет является увеличенной копией пистолета Nerf, стреляющего присосками. Внутри инженер поместил баллон с воздухом, который позволяет выстреливать зарядами на 100 метров.
В своем видео Робер продемонстрировал, как сбивает предметы, в том числе на лету, а также поражает дальние цели и распугивает племянников.
Как сообщал УНИАН, в июне NASA объявило конкурс на создание функционирующей лаборатории по созданию человеческой ткани с призовым фондом $500 тысяч.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter