Бывший инженер NASA создал гигантский пистолет с присосками (видео)

Бывший инженер космического агентства США представил разработанное им "оружие" на своем YouTube-канале.

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По дизайну пистолет является увеличенной копией пистолета Nerf, стреляющего присосками. Внутри инженер поместил баллон с воздухом, который позволяет выстреливать зарядами на 100 метров.

В своем видео Робер продемонстрировал, как сбивает предметы, в том числе на лету, а также поражает дальние цели и распугивает племянников.

Как сообщал УНИАН, в июне NASA объявило конкурс на создание функционирующей лаборатории по созданию человеческой ткани с призовым фондом $500 тысяч.