NASA заплатит $500 тысяч создателю искусственной человеческой ткани

Об этом сообщает naked-science.ru со ссылкой на Gizmodo.

Будущее путешествие на Марс включает такие проблемы, как реакция человеческого тела на длительное пребывание в космосе.

Именно для изучения этого вопроса год на борту провел астронавт МКС Скотт Келли, и именно для этого NASA запускает проект лаборатории по созданию искусственных человеческих тканей.

Нехватка донорской ткани сейчас остро ощущается на Земле, поэтому будущая лаборатория вряд ли ограничится космосом. Развитие 3D-печати и биочернил для принтеров делают создание такой лаборатории вполне возможным.

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Приз агентства разделят между собой три команды, которые представили наиболее эффективные способы создания ткани.

Ранее уже были попытки создания искусственной человеческой ткани, но главным ее недостатком было отсутствие метаболизма. Ткань быстро умирала. По условиям конкурса NASA, претендентам на приз необходимо создать кусок ткани толщиной больше одного сантиметра, 85% клеток которого смогут выжить в течение 30 дней.

Ожидается, что итоги соревнования будут подведены 30 сентября 2019 года.