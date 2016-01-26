В Псковской области РФ рубль завезли на Дно (фото)

Об этом в своем блоге написал известный дизайнер Артемий Лебедев.

"Остроумные люди привезли знак рубля в город Дно (Псковская область), где и установили его", - сообщил он.

Как можно увидеть на фото, знак валюты РФ подпирает одну из стен здания станции Дно.

Читайте также"Рубль пробил дно": соцсети отреагировали на исторический антирекорд российской валютыНапомним, в России 20 января доллар обновил исторический минимум, поднявшись выше 82 рублей, евро превысил 90 рублей впервые с декабря 2014 года. А цена нефти марки WTI опустилась ниже $27. По этому случаю УНИАН составил подборку смешных "коубов" об экономическом кризисе в РФ.