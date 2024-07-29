Какие вещи носят в сумке женщины с высоким интеллектом: проверьте себя

Некоторые вещи могут показаться странными.

Не секрет, что женская сумка - место, в котором можно найти абсолютно все. Порой даже то, что может показаться странным обществу, а особенно мужчинам. Однако многие из этих вещей свидетельствуют о том, что у женщины высокий интеллект.

УНИАН рассказывает, какие именно вещи говорят об уме женщины.

Расческа

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Каждая девушка хочет выглядеть опрятно, поэтому следит за своим внешним видом. Расческа - это свидетельство того, что вы всегда думаете о том, чтобы быть привлекательной и ухоженной.

Крем для рук

Кожа рук выдаетвозраст женщины. Поэтому те, кому за 40, обязательно должны носить в сумочке увлажняющий крем для рук, чтобы окружающие даже не осмелились подумать о том, что вам может быть чуточку больше 20-ти.

Бутылка с водой

Все мы знаем, что вода - это жизнь. Поэтому умные женщины всегда ее с собой носят. Важно не забывать не только ее брать с собой, но и пить, чтобы пополнять водный баланс и улучшать свое самочувствие, особенно в жаркие дни.

Аптечка

Может показаться странным, что у женщины в сумочке может быть аптечка. Но, на самом деле, это говорит о высоком интеллекте, потому что такая женщина может оказать первую помощь и спасти кому-то жизнь.

Блокнот и ручка

Эти предметы позволяют быстро записывать все планы и идеи. Бывает же такое, что вы идете по улице и внезавно вас посещает муза. Вы начинаете составлять план действий, а записать некуда? На помощь приходят блокнот и ручка.

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